"Biz Anadoluyuz Projesi"

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Yalova'dan Hakkari'ye gelen öğrenciler, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.Valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akbıyık, proje kapsamında binin üzerinde öğrenciyi il dışına gönderdiklerini söyledi.Projeyi çocukların farklı bölgeleri görmesi ve kültürlerini tanıması açısından önemli bulduğunu belirten Akbıyık, "Hakkari, Türkiye'nin ender güzelliklerine sahip yerlerinden biri. Umarım burada çok güzel vakit geçirip, yeni arkadaşlıklar edinirsiniz. Hakkarililer misafirperverdir. Sizi en güzel şekilde ağırlayacaklardır." dedi.Öğrencilerle sohbet eden Akbıyık, onlara çeşitli hediyeler verdi.Hakkari'ye gelen 12-15 yaş aralığındaki 43 öğrenci, 4 öğretmen ve 4 proje koordinatörü, kentte 3 gün çeşitli etkinliklere katılacak.