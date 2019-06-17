17.06.2019 16:01
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Biz Anadoluyuz Projesi

Biz Anadoluyuz Projesi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Gümüşhane'den 50 öğrenci Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Gümüşhane'den 50 öğrenci Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi.
Gümüşhane'den gelen 50 öğrenci, Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı, Yukarı Sarıkamış Şehitlik Anıtı, Ruslar döneminden kalan tarihi av köşkünü gezdi. Ardından Şehitler mahallesinde aileler ve çocuklarla bir araya gelen kafile, ailelerle sohbet etti, çocuklarla oyun oynadı.
Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç'ta gelen öğrenci kafilesine teşekkür ederek çeşitli ikramlarda bulundu.
Sarıkamış Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Koçak, yaptığı konuşmada, öğrencileri şehitler diyarı turizm cenneti Sarıkamış'ta ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu proje ile gelecek nesillere Anadolu'nun köklü medeniyetlere sahip birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Ayrıca şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların tanıtılması, çocuklarımıza anlatılması açısından çok faydalı oldu." dedi.
Kaynak: AA
Kars, Gümüşhane, Sarıkamış, Güncel

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