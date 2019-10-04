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"Biz Anadoluyuz Projesi"

Keban ilçesinde 40 öğrenci "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Rize'ye gitti.

04.10.2019 10:14
Keban ilçesinde 40 öğrenci "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Rize'ye gitti.
Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 40 öğrenciyi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, öğretmen ve veliler Rize'ye uğurladı.
Öğrenciler, 4-7 Ekim tarihleri arasında Rize'yi gezecek.
Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Ali Rıza Tan, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 40 öğrenciye yönelik Rize gezisinin düzenlendiğini belirterek, "Rize'nin tarihi kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde görecek olan öğrencilerimiz için eğitim öğretim başında bir moral olacaktır." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Keban, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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