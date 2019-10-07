İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında 40 öğrenci ve 5 öğretmenden oluşan heyet, Bitlis
'ten Artvin
'e geldi.
Bitlis Şehit Mahir Ayabak Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.
Valilik Çoruh Toplantı Salonunda Bitlisli öğrencileri ağırlayan Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuklarıyla tek tek tanışarak bir süre sohbet eden Vali Doruk, öğrencilere Artvin'i tanıtan yöreye özgü hediyeler verdi.
Bitlisli öğrenciler, 3 günlük Artvin gezisi kapsamında kentin tarihi ve turistlik yerlerini ziyaret etme fırsatı buldu.