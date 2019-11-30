Haberler » Güncel » 'Biz Anadoluyuz Projesi' ile İzmir'den 40 öğrenci Siirt'e geldi - Haber

"Biz Anadoluyuz Projesi" ile İzmir'den 40 öğrenci Siirt'e geldi

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İzmir'den gelen 40 öğrenci, Siirt'i gezdi.

30.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:48
İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 'den gelen 40 öğrenci, 'i gezdi.
Öğrenciler, Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edip, Tillo ilçesindeki tarihi yerleri gezme imkanı buldu.
Proje koordinatörü Işıl Önlü, kente gelen öğrencilerin şehri tanıma ve buradaki yaşıtlarıyla tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Projenin İzmir ile Siirt arasında güzel bir köprü oluşturduğunu kaydeden Önlü, ilk kez kente gelen öğrencilerin iyi izlenim elde ettiğini belirtti.
Önlü, şöyle konuştu:
"Yurdumuzun her köşesi cennettir. Doğu ve Güneydoğu'da terör ile ilgili önyargı var, biz bu önyargıyı yıkmak için geldik. Öğrenciler, buradaki sıcak ilgiden çok mutlu oldular."
Öğrencilerden Mina Eymançelik de ilk kez geldiği şehri çok sevdiğini belirterek, "Siirt dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Burada gördüğüm sıcaklığı arkadaşlarıma anlatacağım. Aslında ülkemizin her yeri bizim için çok güzeldir." dedi.

Enes Numan da proje sayesinde yeni insanlarla tanışıp kaynaşarak, farklı kültürleri görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

İzmir, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP'ın Avrupa bağlantısı açılışını gerçekleştirdi
17:17 Engelli gençler pasta yapmak için tezgah başına geçti
17:14 YTB'den "Irak Kültür ve Tanıtım Günü"programı
17:13 Ahlatcı'dan Boğazkale ve Laçin'e ziyaret
17:12 Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:17 Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
16:15 TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 17:20:16