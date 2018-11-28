28 Kasım 2018 Çarşamba 16:28



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:28

Adıyaman Üniversitesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün konuşmacı olarak katıldığı "Biz Bize" adlı söyleşi programı düzenlendi.Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı ile başlayan söyleşi programında öğrenci ve öğretmen nasıl olmalı, öğrencinin öğretmenine karşı sorumlulukları ve öğretmenin öğrencisine karşı sorumlulukları nelerdir başlıkları altında açıklamalarda bulunan Rektör Gönüllü, mutlu toplum üretmenin yolunun güzel işler yapan insanlardan geçtiğini söyledi.Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, öğretmenlerin öğrencileri ezberciliğe yöneltmemeleri ve öğretmenin söylediklerinde tutarlı olması gerektiğini vurguladı. Gönüllü, "Öğretmen öğrencisi için bir babadır. Bu nedenle onları evlatlarımız gibi görmeliyiz. Üniversitemizde 21 bin öğrenci ve dolayısıyla 21 bin evladımız var, bu evlatlarımızın her biri bizler için ve ülkemizin geleceği için çok kıymetlidir" dedi.Konuşmasında internet kullanımı konusuna da değinen Rektör Gönüllü, internetin bir araç olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyerek, "İnternet ortamı içerisinde bazen kayboluyoruz. İnternet hayatımıza yön verir oldu. Genç, orta yaş ve hatta yaşlılarımız bile birbirleriyle konuşmaz oldu. Bir evde hanım kocasıyla, evlat annesiyle konuşamaz hale geldi. Eğer bu şekilde devam ederse birlikte yaşayarak edineceğimiz birçok tecrübeden geri kalacağız. İnternet maalesef insani duygularından bizleri uzaklaştırmaya devam ediyor. Televizyondaki ya da internettekiler gibi sevinmeye ya da oradakiler gibi üzülmeye başladık. İnşallah dünyayı fark ederek, okuyarak, düşünerek ve çevremizi ve çevremizdekileri fark ederek yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.Söyleşi programının ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz ve öğretmen adayı öğrenciler tarafından Rektör Mustafa Talha Gönüllü'ye Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisinde kendi adına dikilmiş fidanın sertifikası verilerek çiçek takdimi yapıldı. - ADIYAMAN