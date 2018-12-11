"Biz Bize Benzeriz", 12 Aralık'ta, Sahne Çolpan İlhan'da!

Aralarında Sadri Alışık Akademi'nin genç yeteneklerinin de bulunduğu 9 yetenekli oyuncuyla birlikte Sahne Çolpan İlhan da perde açacak olan Yılmaz Gruda, "73 yıllık tiyatro yolculuğum boyunca, değişik zamanlarda yazdığım, sahneye koyduğum, oynadığım ve sevdalısı olduğum kabare türünü, yeniden var etmek için, içerik, biçim, biçem, icra gibi tüm ögeleriyle halkımıza sunmak üzere kollarımı sıvadım. "Çivi Kabare Tiyatrosu" adı altında sunduğum bu var-etme çabasında, toplumsal zaafların çeşitli görünümlerini, memleket hallerini, insan ilişkilerinin temel olgularını 'çivi' vuruşlarıyla ele aldım. Ve tüm bu "Çivi"leri Kabare Tiyatrosu'nun gerekirleri çevresinde oluştururken, müzik, dans ve geleneksel tiyatromuzun ögeleriyle sarmaladım. "
12 Aralık'ta Sahne Çolpan İlhan da saat 20.30 da sahnelenecek olan "Biz Bize Benzeriz"oyununun biletleri Sahne Çolpan İlhan gişesinden temin edilebilir.
Künye:
"BİZ BİZE BENZERİZ"11 ADET KOMEDİ
YAZAN VE SAHNEYE KOYAN:Yılmaz GRUDA
GENEL SANAT YÖNETMENİ:Elvan GRUDA
Oynayanlar:
Yılmaz Gruda,Ceyda Yücesan,Serdar Ayyıldız,Yağmur Çağlan,Ersin Arıcı,Gamze Acı,Songül Mercan,Emre Gruda
Müzik Uygulama:Erhan Sefacı
Koreografi:Levent Aşçı
Işık ve ses:Çağrı Atılgan
Yılmaz Gruda,Aralık,Çolpan İlhan
11 Aralık 2018 Salı 08:40