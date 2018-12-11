"Biz Bize Benzeriz", 12 Aralık'ta, Sahne Çolpan İlhan'da!

Aralarında Sadri Alışık Akademi'nin genç yeteneklerinin de bulunduğu 9 yetenekli oyuncuyla birlikte Sahne Çolpan İlhan da perde açacak olan Yılmaz Gruda, "73 yıllık tiyatro yolculuğum boyunca, değişik zamanlarda yazdığım, sahneye koyduğum, oynadığım ve sevdalısı olduğum kabare türünü, yeniden var etmek için, içerik, biçim, biçem, icra gibi tüm ögeleriyle halkımıza sunmak üzere kollarımı sıvadım. "Çivi Kabare Tiyatrosu" adı altında sunduğum bu var-etme çabasında, toplumsal zaafların çeşitli görünümlerini, memleket hallerini, insan ilişkilerinin temel olgularını 'çivi' vuruşlarıyla ele aldım. Ve tüm bu "Çivi"leri Kabare Tiyatrosu'nun gerekirleri çevresinde oluştururken, müzik, dans ve geleneksel tiyatromuzun ögeleriyle sarmaladım. "

12 Aralık'ta Sahne Çolpan İlhan da saat 20.30 da sahnelenecek olan "Biz Bize Benzeriz"oyununun biletleri Sahne Çolpan İlhan gişesinden temin edilebilir.

Künye:

"BİZ BİZE BENZERİZ"11 ADET KOMEDİ

YAZAN VE SAHNEYE KOYAN:Yılmaz GRUDA

GENEL SANAT YÖNETMENİ:Elvan GRUDA

Oynayanlar:

Yılmaz Gruda,Ceyda Yücesan,Serdar Ayyıldız,Yağmur Çağlan,Ersin Arıcı,Gamze Acı,Songül Mercan,Emre Gruda

Müzik Uygulama:Erhan Sefacı

Koreografi:Levent Aşçı

Işık ve ses:Çağrı Atılgan