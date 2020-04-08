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'Biz bize lazımız' diyerek veresiye defterini yırtıp attı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir esnaf, zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, milli dayanışma örneği göstermek amacıyla kahvehanesine borcu olanların müşterilerinin defterini yırtıp attı.

08.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:23
'Biz bize lazımız' diyerek veresiye defterini yırtıp attı
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde bir esnaf, zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, milli dayanışma örneği göstermek amacıyla kahvehanesine borcu olanların müşterilerinin defterini yırtıp attı.

Hacıevhat Mahallesi'nde park kahvehanesi işleten Halit Damarlı , müşterilerine ait yaklaşık 3 bin lira biriken veresiyeleri not tuttuğu defteri, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak amacıyla yırtıp çöpe attı.

Müşterilerinin borçlarını sildiğini ifade eden Damarlı, "Zor günler geçiriyoruz ve maddi olarak birçoğumuz da zorluk çekiyoruz. Bu dönemde hepimize görev düşüyor. Ben de naçizane elimden geleni yapmayı kendime borç biliyorum. Mekanıma hesabı olan tüm kardeşlerimin abilerimin hesaplarını yok sayıyorum ve siliyorum. Evet esnaf olarak biz de zor bir dönemden geçiyoruz ama biz bize lazımız" dedi.

Halit Damarlı, bu jestin örneklerinin de olması gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Damarlı, Güncel
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