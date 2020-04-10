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'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı

- 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı Çiğ köfteciden kampanyaya destek Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan kampanyaya destekler sürüyor Çiğ köfteci Emircan Akbulut;

10.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:53
- 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı
Çiğ köfteciden kampanyaya destek
Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan kampanyaya destekler sürüyor
Çiğ köfteci Emircan Akbulut;
"Akşama kadar çalıştığımız cironun tamamını bağışlıyoruz"
KIRIKKALE - Kırıkkale 'deki bir çiğ köfteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek bir günlük gelirini bağışladı.
Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Kırıkkale'de Ankara Caddesi üzerinde çiğ köfteci işletmeciliği yapan Emircan Akbulut, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek vererek bir günlük gelirini bağışladı.
"Vatandaşlarımızın buna duyarlı olacağını düşünüyorum"
Bir günlük cirosunu kampanyaya bağışladıklarını belirten Emircan Akbulut, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kampanya başlattı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına tüm Türkiye vatandaşlarımızın buna duyarlı olacağını düşünüyorum. Biz de bu kampanyaya faydamız olsun diye bugün akşama kadar çalıştığımız cironun tamamını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlıyoruz. Bu kampanyaya tüm Türkiye'nin destek vermesini bekliyoruz" dedi.
"Her zaman, her daim Türk milletinin yanındayız"
Daima Türk milletinin yanında olduklarını kaydeden Akbulut, "İkramlarımız motivasyon olarak kendi çalıştığımız şube adına, millet adına yardımlarımız oldu. Bundan bir süre önce Yüksek İhtisas Hastanesi sağlık personellerine çiğ köfte ikramlarımız oldu moral açısından. Onlar bizim için duruyorlar, bizim için savaşıyorlar. Bizim de onları motive etmemiz lazım. Özel hastanelere de yardımlar da bulunduk. Bunun yanında sadece sağlık çalışanlarımız değil, Emniyet Müdürlüğü personellerimize de ikramlarda bulunuyoruz. Moral ve motivasyon olması açısından. Her zaman her daim Türk milletinin yanındayız" şeklinde konuştu. ’Biz bize yeteriz’ dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Kırıkkale, Türkiye, Yerel
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