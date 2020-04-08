’Biz bize yeteriz’ diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı

Malkara 'da Hacıevhat Mahallesi'nde Park Kahvehanesi işleten Halit Damarlı , müşterilerine ait yaklaşık 3 bin lira biriken veresiyeleri not tuttuğu defteri, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak amacıyla yırtıp çöpe attı.

"BU DÖNEMDE HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR"

Müşterilerinin borçlarını sildiğini ifade eden Damarlı, "Zor günler geçiriyoruz ve maddi olarak birçoğumuz da zorluk çekiyoruz. Bu dönemde hepimize görev düşüyor. Ben de naçizane elimden geleni yapmayı kendime borç biliyorum. Mekanıma hesabı olan tüm kardeşlerimin abilerimin hesaplarını yok sayıyorum ve siliyorum. Evet esnaf olarak biz de zor bir dönemden geçiyoruz ama biz bize lazımız" dedi.

Halit Damarlı, bu jestin örneklerinin de olması gerektiğini ifade etti.