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"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir esnaf, zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, milli dayanışma örneği göstermek amacıyla kahvehanesine borcu olanların müşterilerinin defterini yırtıp attı.

08.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:10

Malkara 'da Hacıevhat Mahallesi'nde Park Kahvehanesi işleten Halit Damarlı , müşterilerine ait yaklaşık 3 bin lira biriken veresiyeleri not tuttuğu defteri, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak amacıyla yırtıp çöpe attı.

"BU DÖNEMDE HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR"

Müşterilerinin borçlarını sildiğini ifade eden Damarlı, "Zor günler geçiriyoruz ve maddi olarak birçoğumuz da zorluk çekiyoruz. Bu dönemde hepimize görev düşüyor. Ben de naçizane elimden geleni yapmayı kendime borç biliyorum. Mekanıma hesabı olan tüm kardeşlerimin abilerimin hesaplarını yok sayıyorum ve siliyorum. Evet esnaf olarak biz de zor bir dönemden geçiyoruz ama biz bize lazımız" dedi.

Halit Damarlı, bu jestin örneklerinin de olması gerektiğini ifade etti.

'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
’Biz bize yeteriz’ diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Damarlı, Malkara, Güncel
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