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"Biz Bize Yeteriz"kampanyası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Mesut Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyasına 1 koyun bağışıyla destek verdi.

07.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:22
Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Mesut Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyasına 1 koyun bağışıyla destek verdi.

Kaymakam Mutlu Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Hamzalar Köyünde yaşayan Mesut Erin adlı vatandaşın kampanyaya destek amacıyla 1 adet koyun bağışladığını belirtti.
Bağışı kabul ettiklerini dile getiren Köksal, "Bağışı uygun yerlere dağıtımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yapacağız. Mesut Erin kardeşimize bu duyarlı davranışından ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mesut Erin ise kampanyaya imkanları dahilinde destek vermek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Adıyaman, Güncel
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