Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 50 kolu gda yardımıyla destek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, iş insanı Fırat Çiçek 50 koli gıda yardımı bağışladı.

02.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:45
'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 50 kolu gda yardımıyla destek oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, iş insanı Fırat Çiçek 50 koli gıda yardımı bağışladı.

Fırat Çiçek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 50 koli gıda paketini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti. İçerisinde çay, şeker, yağ, un ve makarna gibi 13 parça gıda maddesinin bulunduğu paketler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan'a teslim edildi.

Türkiye genelinde kamu kurumlarında hizmet veren bir firma olduklarını ifade eden Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasından çok etkilendiğini belirterek, "Bizde Allah'ın izniyle aynı fikirdeyiz. Nehirim Catering olarak bizimde çorbada tuzumuz olsun istedik. Bizde bu kampanyaya dahil olduk. Valimiz Münir Karaloğlu'nun destekleriyle bizde bir hayır işlemek istedik. Allah hayrımızı kabul etsin. İnşallah diğer iş insanı arkadaşlarımızda örnek oluruz. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Antalya olarak da biz bize yeteriz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çiçek'e teşekkür ederek bu ve benzeri yardımları yapmak isteyen vatandaşların, Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile 0242 346 20 40 numaralı telefondan iletişime geçerek, yardımlarını gerçekleştirebileceklerini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Antalya, Fırat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 50 kolu gda yardımıyla destek oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani’yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran’ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: Diyarbakır'da mezarlık ziyareti yasaklandı - Haber 13:07: Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor - Haber 13:07: Kenan Sofuoğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek - Haber 13:07: ANTALYA Ailesine kızdı, evi yaktı - Haber 13:06: Emircan, aldığı bursun bir kısmını kampanyaya bağışladı - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber