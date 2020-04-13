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"Biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına 44"lü katılım

Biz bize yeteriz Türkiye' kampanyasına Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şubesinden Malatya plaka rakamı olan 44'lü yardımlarla katılım sağlanması için çağrıda bulundu.

13.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:26
Biz bize yeteriz Türkiye ' kampanyasına Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şubesinden Malatya plaka rakamı olan 44'lü yardımlarla katılım sağlanması için çağrıda bulundu.

Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı, aynı zamanda Memur Sen Malatya il Temsilcisi Hüseyin Söylemez, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz bize yeteriz Türkiye' kampanyasına Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şubesi olarak aktif katılım sağlıyoruz. Her üyemiz süreç içerisinde, 44-144-244-344-444 veya katları ile katkı sağlayacak inşallah. bu konuda tüm üyelerimizi duyarlı olmay açağırıyoruz" dedi.

Başkan Söylemez, Malatya plaka numarasının 44 olması nedeniyle böyle bir çağrıda bulunduklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Malatya, Türkiye, Güncel
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