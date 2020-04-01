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"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan'dan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve belediye personeli destekte bulundu.

01.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye 'm" kampanyasına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve belediye personeli destekte bulundu.

Başkan Aksun, Belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli, belediye hizmet binası önünde bulunan ATM'den bağış yaparak "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katkıda bulundular.

Kampanyaya katkıda bulunan personellere teşekkür eden Başkan Aksun bu esnada yaptığı konuşmada, "Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim Cumhurbaşkanımızın Başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası ile birlikte Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin destekleriyle milli dayanışma günü olarak bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın katkı sunabileceğini bugünde Erzincan Belediyesi olarak bizde Belediye bünyesi içerisinde bulunan ATM cihazından bu yardım kampanyasını desteklemiş bulunmaktayız. Bütün imkanı olan hemşehrilerimin bu kampanyaya destek vermesini rica ediyorum. Çünkü Erzincan yıllardır çile çekmiş seferberlik görmüş, depremler görmüş bir şehrin evlatları olarak ve böyle kara günlerde birbirine dayanışma ruhuyla hareket etmiş bir neslin evlatları olarak bu girdaptan çıkabilmemiz için destek kampanyamıza mutlaka katılım sağlanmasını rica ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Bekir Aksun, Türkiye, Güncel
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