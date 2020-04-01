Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Biz bize yeteriz Türkiyem" dediler, biriktirdikleri bisiklet parasını bağışladılar

"Biz bize yeteriz Türkiyem" dediler, biriktirdikleri bisiklet parasını bağışladılarCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Manisa'nın Salihli ilçesinde, ilkokul öğrencileri Yusuf Ateş (7) ile ikizi Yağız Ateş, bisiklet...

01.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:48
"Biz bize yeteriz Türkiyem" dediler, biriktirdikleri bisiklet parasını bağışladılar
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Manisa'nın Salihli ilçesinde, ilkokul öğrencileri Yusuf Ateş (7) ile ikizi Yağız Ateş, bisiklet almak için biriktirdikleri toplam 675 lirayı bağışlayarak destek oldu.
Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Yakup-Gülizar Ateş çiftinin ikiz çocukları Yusuf ve Yağız Ateş kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 675 lira bağışta bulundu. Bir bankanın Salihli şubesine parayı yatırarak bağışta bulunan iki kardeşten Yusuf Ateş, "Yaz mevsiminde bisiklet alabilmek için kumbaramızda 1 yıldır para biriktiriyorduk. Şu ana kadar da 675 liramız olmuştu. Ancak biriktirdiğimiz paraları Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladık" dedi.
Anne Gülizar Ateş de çocuklarıyla gurur duyduğunu belirtip, "Çocuklarım televizyondan bu kampanyayı görünce paralarını bağışlamak istemişler. Bankaya gidip birlikte bağışta bulunduk. Çok istedikleri bisikletlerini de aldık" dedi.
Çocuklarının bu örnek davranışını görüntüleyen Yakup Ateş, sosyal medyada paylaştı. Ateş'in başlaştığı video, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından da beğenilip, 'retweet' edildi. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Altun, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiye'yiz, biz bize yeteriz" dedi. ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ dediler, biriktirdikleri bisiklet parasını bağışladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Salihli, Güncel

Haberin Videosu :

"Biz bize yeteriz Türkiyem" dediler, biriktirdikleri bisiklet parasını bağışladılar
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Biz bize yeteriz Türkiyem' dediler, biriktirdikleri bisiklet parasını bağışladılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: İngiltere'de doğalgaz patlaması 2 yaralı - Haber 18:45: Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Haber 18:45: - Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı - Haber 18:45: Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler - Haber 18:45: Ukrayna Başsavcılığı, 37 bin adet tuvalet kağıdını ihaleyle alacak - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber