Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" için DeFacto'dan 1 milyon maske

DeFacto, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, uluslararası standartlara uygun, çok kullanımlı anti bakteriyel 1 milyon maske ile destek olacak.

08.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:24
DeFacto, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, uluslararası standartlara uygun, çok kullanımlı anti bakteriyel 1 milyon maske ile destek olacak.

DeFacto'dan yapılan açıklamada, 1 milyon adet maskenin ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na iletileceği, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi.
DeFacto, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere giyim seti dağıtımına başlamıştı. Bu kapsamda Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne toplam 3 bin adet ürün seti gönderildi. Ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500'den fazla sağlık çalışanına ulaştırılıyor.

Salgının yayılma hızı "sosyal izolasyon" ile düşürülmeye çalışılırken ulaşımdan hizmet sektörüne, eğitimden üretimine kadar pek çok sektörde önlemler arttırıldı. DeFacto, müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve toplumun tüm kesimlerinin sağlık ve güvenliğini önceliklendirdi. Mağazalarını geçici süreyle kapatan ve online kanallar üzerinden en üst düzeyde hijyenik koşullarda faaliyetlerini sürdüren şirket, Türkiye'nin ekonomik gücüne ve sosyal sağlığına destek olmak için istihdamını eksiltmek yerine artırdı.

"Sorumluluklarımızın farkındayız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çağdaş dünyanın ilk kez karşı karşıya kaldığı bir durum olduğunu, hiçbir kurum ve ülkenin yakın zamanda böyle bir salgın için tecrübesi olmadığı için uygulayabilecekleri bir reçetenin ellerinde bulunmadığını aktardı.

Ateş, şu ifadeleri kullandı:
"Buna karşın elimizdeki en büyük dayanak ise dayanışma ruhumuz. Bu süreci omuz omuza vererek hep birlikte atlatacağız. Elde edeceğimiz tecrübeler ise geleceğe bırakacağımız en önemli mirasımız olacak. DeFacto olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı için, tüm sahalarımızda maksimum sağlık ve güvenlik önlemleri aldık. Tüm çalışanlarımızın ücretlerini eksiksiz ödedik. Ayrıca ülkemizin ekonomik potansiyeline inandığımız için istihdamımızı eksiltmek yerine arttırdık. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve toplumun tüm kesimlerinin, sağlık ve güvenliği önceliklendirerek katkımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Tüm gücümüz ve kararlılığımızla, elimizden gelen desteği vererek, sağlıklı ve aydınlık günlere ulaşacağımıza inancımız tam. Bu vesileyle fedakar bir şekilde görevlerini yapan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Başakşehir Devlet Hastanesi, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' için DeFacto'dan 1 milyon maske - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Ekonomi
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Ekonomi
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:12: Airbus, montaj ve üretim faaliyetlerini kovid-19'a karşı uyarlıyor - Ekonomi 12:12: Bakanlıklara bağlı bazı kurumların yapısında değişiklik - Ekonomi 12:06: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi - Ekonomi 11:59: Halkın yüzde 41’i koronavirüs sonrası ekonomik kriz bekliyor - Ekonomi 11:59: “Tarım üretimi düşerse, gıda sıkıntısı yaşanabilir” - Ekonomi 11:26: Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor - Ekonomi 11:08: Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum - Ekonomi 10:20: Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek - Ekonomi 10:19: Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı - Ekonomi 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler