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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası bağışlarında vergi indirimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların vergiden düşürülmesi imkanı bulunuyor.

31.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların vergiden düşürülmesi imkanı bulunuyor.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devletin öncülük ettiği kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına yardım hesapları açıldı.
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre, yardım kampanyalarına yapılan bağışların tamamı vergi beyannamelerinde gider olarak düşülebiliyor.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, AA muhabirine, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için her iki kanunda da konuya ilişkin bir hüküm bulunduğunu söyledi.
Öz, "Buna göre, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı, vergi indirimi konusu yapılabilir. Bu yardımlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarında indirim konusu olabilir. Bu yetki, daha önce Bakanlar Kuruluna aitti, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanına tanındı. Bağışın para olarak yapılması da gerekmiyor, eşya ve mal bağışları da indirim konusu." değerlendirmesinde bulundu.
"Elazığ depremi için de düzenlendi"
Bu imkandan yararlanmak için bağışların, matrah ortaya çıktıktan sonra beyanname üzerinden indirim konusu yapılması gerektiğini anlatan Öz, şöyle konuştu:
"İndirimden yararlanılması için vergi mükellefiyeti ve vergi dairelerine beyanname verilmesi gerekiyor. Örneğin, dernek ve vakıflar mükellef değildir ancak bunların iktisadi işletmeleri vergi mükellefi olur. Bazı sivil toplum kurumları da bu nedenle kurumlar vergisi ödemiyor. İndirimden, ticari faaliyette bulunan ya da serbest mesleki erbabı olan mükellefler ile şirketler yararlanacak."
Öz, daha önce de Gazze ve Sudan için düzenlenen kampanyalar için bu imkanın tanındığını anımsatarak, "Son olarak da Elazığ depreminde kampanya düzenlenmişti. Bu uygulamalarda, vergi indirimi hakkı tanınması için Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı. Yani, bugüne kadarki uygulamaya göre, bu bağışların indirim konusu yapılması için Resmi Gazete'de kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanması gerekiyor. Resmi olarak indirim konusu yapılması için Gelir İdaresi bu kararı arıyor." ifadelerini kullandı.
Öz, bu sene yapılan bağışların, 2021 yılındaki beyanname üzerinden indirim konusu yapılabileceğini de vurguladı.
Sağlık bağışlarında da her zaman indirim imkanı bulunduğuna işaret eden Öz, "Bu kampanyadan bağımsız olarak, sağlık tesisi bağışları ile bunların inşası için yapılan bağışların tamamı da indirim konusu yapılabilir. Bu bağışların, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere yapılması gerekiyor." bilgisini verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Güncel
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