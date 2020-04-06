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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası için araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası için araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Karabük'te üç yıldır oto yıkama işletmeciliği yapan Murat Gül, yeni tip korona mücadele kapsamında başlattığı kampanya ile bütün vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek.

06.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:19
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası için araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
KARABÜK - Karabük 'te üç yıldır oto yıkama işletmeciliği yapan Murat Gül, yeni tip korona mücadele kapsamında başlattığı kampanya ile bütün vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek.
Türkiye'de etkisini gösteren ve 574 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı tedbirler gün geçtikçe arttırılmaya başladı. Son günlerde virüsle mücadeleye oto yıkamacıları da otomobilleri özel dezenfektan ilaçları ile destek vermeye devam ediyor. Karabük'te oto yıkama sahibi Murat Gül, korona virüsüyle mücadele kapsamında "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla ücretsiz olarak araçları dezenfekte ediyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Murat Gül, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü(Covid-19) salgınından Karabük'ün de etkilendiğini söyledi.
Virüsle mücadele kapsamında oto parka gelecek olan araçların hiçbirinden ücret alınmadan dezenfekte edileceğini ifade eden Gül, "Biz de 'Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası altında halkımıza bir destek vermek istedik. Otoparkımıza gelen bütün araçları hiçbir bedel almaksızın Sağlık Bakanlığımızın onayını verdiği birinci sınıf dezenfekte ilaçlarla birlikte ücretsiz bir şekilde dezenfekte edeceğiz. Allah bu illetten vatanımızı, milletimizi ve Karabük'ümüzü kurtarsın" diye konuştu. ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası için araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Murat Gül, Karabük, Genel

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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası için araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
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