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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Suriyelilerden destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Suriyelilerden destek geldi.

31.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Suriyelilerden destek geldi.
Ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelerek Orhangazi'ye yerleşen Suriyeliler, Ziraat Bankası Orhangazi Şubesi'ne giderek, kampanya için belirlenen bağış hesaplarına para yatırdı.
Orhangazi Belediyesi Mülteciler İrtibat Bürosu yetkilisi Hüseyin Altun'un tercümanlığında Suriyeliler, Türkiye'nin zor günlerde kendilerine her zaman sahip çıktığını belirterek, ellerinden geldiği kadarıyla bu kampanyaya destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.
Öte yandan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının afişleri, Suriyeliler için Arapça olarak hazırlanıp ilçedeki farklı noktalara asılmaya başlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Orhangazi, Bursa, Güncel
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