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'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 8 milyon TL'lik destek

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir destek de Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ve Erdemir Maden'den geldi.

07.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:29
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 8 milyon TL'lik destek
Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir destek de Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ve Erdemir Maden 'den geldi.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Erdemir'den 5,5 milyon TL ve Erdemir Maden'den 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyon TL'lik destek geldi. Erdemir ve Erdemir Maden tarafından yapılan açıklamada, "T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçirilen kampanya kapsamında büyük küçük demeden yapılan her bir destek büyük önem taşıyor. Erdemir ve Erdemir Maden olarak böyle anlamlı bir kampanyaya destek vermekten dolayı gurur duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Erdemir, ayrıca Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ile iş birliği içerisinde bölgede hizmet veren sağlık çalışanlarına Erdemir Konukevi'nde konaklama imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra bölgede çeşitli lokasyonlarda konaklayan sağlık çalışanlarına yemek servisinde bulunan Erdemir, Kdz. Ereğli Vefa Koordinasyon Grubu'nun 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik çalışmalarına katkı sağlamak üzere şoförlü araçları ile ulaşım hizmeti veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Maden, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 8 milyon TL'lik destek - Ekonomi

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