Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 82 yaşındaki Hatice Teyzeden bağış

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hatice Çınar, emekli maaşından biriktirdiği 600 lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

02.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:14
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hatice Çınar , emekli maaşından biriktirdiği 600 lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sağlamak isteyen Hatice Çınar, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ve Kadın Kolları Başkanı Emine Sankiray'ı arayarak emekli maaşından biriktirmiş olduğu 600 TL'sini bağışlamak istediğini söyledi.

Bunun üzerine AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Kadın Kolları Başkanı Emine Sankiray ve Medya Tanıtım Sorumlusu Mehmet Şahin'le Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Çınar'ı ziyaret ettiler.

Bünül, ziyarette yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde 65 yaş üstü ailelere yardım noktasında Cumhurbaşkanımız bir kampanya başlattı. Duyarlılığınızdan dolayı size teşekkür etmek için ziyaretinize geldik. Cumhurbaşkanımızın, İl Başkanımızın selamlarını sana getirdik, çok selamları var. Bu yapmış olduğunuz anlamlı bağıştan dolayı sizi tebrik ediyor, herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

Bağışta bulunan Hatice Çınar da, "Ben rahmetli eşimden dolayı emekli maaşı alıyorum. Her ay emekli maaşımdan biriktirdiğim paramı bundan 2 ay önce evlenecek olan bir genç kızımızın hiç çeyizi olmadığı için çeyizine katkım olsun diye ona verdim. Daha önce Mehmetçiğimize de bağışladım. Kocamdan bin 600 TL emekli maaşı alıyorum, çok şükür bu para bana ve evimin geçimine yetiyor. Kalan parayı değerlendirip ihtiyaç sahibi olanlara veriyorum. Bu defa da biriktirdiğim parayı Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyaya destek olmak için biriktirdiğim 600 TL paramı bağışlıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun. İnşallah 2 haftada biter bu salgın hastalık. Bu paramı ölümüm için her an bir rahatsızlığım için ayırdığım paraydı bu kampanyaya benim de katkım olsun diye bağışlıyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı ölmeden görmeyi çok istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözü ile görmeyi çok istediğini dile getiren Hatice Teyze, "Ben 82 yaşındayım. Beni annesinin yerine koysun. Ona bir defa sarılıp, dua etmek istiyorum. Onu oğlum gibi görüyorum, ben başka ne isteyeyim, bütün dertlerimi Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hatice Çarpar, Çınar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 82 yaşındaki Hatice Teyzeden bağış - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan’ın ’Devlet içinde devlet olmaz’ eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:48: Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla bugün video konferans yoluyla toplantı yapacak - Haber 14:47: FATİH'TE BAĞIŞ SEPETİ - Haber 14:47: "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - Haber 14:46: Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanacak - Haber 14:45: Bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamıştı: Hilal'e sürpriz - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler