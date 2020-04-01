Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Başkan Kılca'dan destek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı milli dayanışma kampanyasına bir aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

01.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:20
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Başkan Kılca'dan destek
Konya 'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı milli dayanışma kampanyasına bir aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

'Biz, tek nefes olmak için hazır bekleyen bir milletiz' diyen Başkan Kılca, "Korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu zor süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza katkı sunmak amacıyla bu ayki maaşımı bağışlıyorum" dedi. Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket ettikleri zaman her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Kılca, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini arttıran korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında her türlü tedbir alındı. Bu zorlu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir nebze de olsa destek olmak adına 1 aylık maaşımı bağışlama kararı aldım" dedi.

"Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır"

Başkan Kılca, "Ülke ve millet olarak bugüne kadar karşılaştığımız her sıkıntının, uğradığımız her türlü saldırının üstesinden birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sarılarak geldik. Bizler tek nefes olmak için hazır bekleyen bir milletiz. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır. Ülkemiz yapılan bu gayretli çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bu olumsuzluktan da en az etkiyle kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek olacağımızı ifade ediyoruz. Türkiye'nin en büyük gücü, işte bu birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıdır. Bizler böyle yumruk gibi bir arada olduğumuz, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece, Allah'ın izniyle, bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Gücü ve duasıyla yanımızda dağ gibi duran milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - KONYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Başkan Kılca'dan destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi Haberler
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:08: Dışarı çıkamayan yaşlı şahsın kayısı bahçesini ekipler ilaçladı - Haber 12:08: TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Açık: "140 bin din görevlisi ile iyilik için seferber olduk" - Haber 12:08: Bolu'da aynı gece 6 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Haber 12:08: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Haber 12:08: Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Turhan: "Sağlık çalışanlarının tamamı ücretsiz taşımadan... - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 10:37: Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber