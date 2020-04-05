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Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına Büyük Bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Corona virüsüyle mücadeleye destek amacıyla başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kapmanyasına, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 3 milyon TL bağışta bulundu.

05.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:51
Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına Büyük Bağış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Corona virüsüyle mücadeleye destek amacıyla başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kapmanyasına, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 3 milyon TL bağışta bulundu. Genel Sekreter ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak tarafından 3 milyon TL'lik bağış çeki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunuldu.

Türk-iş Ülkemiz için En Büyük Değerlerder Birisi

Bağış çekinin teslimi sırasında açıklama yapan Kavlak, sürecin zorluğunun, bu zor dönemde birlik ve beraberliğin öneminin altını çizdi. Kavlak, Corona virüsüyle mücadeleye, sadece "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunarak destek vermediklerini, konfederasyona bağlı sendika otellerini sağlık çalışanlarının kullanımına sundukların, ihtiyaç sahibi 700 kişiye gıda yardımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Türk-iş Sendikasının ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Zor günlerde verdikleri destek için teşekkürlerini sunan Selçuk, yapılan yardımın en iyi şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji
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