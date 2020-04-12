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'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyükbaş hayvanını bağışladı

Tekirdağ'da hayvan besiciliği yapan vatandaş, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyükbaş hayvanını satarak destekte bulundu.

12.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:59
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyükbaş hayvanını bağışladı
Tekirdağ 'da hayvan besiciliği yapan vatandaş, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyükbaş hayvanını satarak destekte bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yurt genelinden destekler sürüyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hayvan besiciliği yapan Mehmet Kaleli, kampanyaya büyükbaş hayvanını satarak destekte bulundu.

Kaleli, "Buradan gelecek bedelle reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya bağışta bulunmaktayız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Rabbim tüm Müslümanlar'ın yar ve yardımcısı olsun. Ben inanıyorum ki biz bu savaşı Türk milleti olarak kazacağız. Yeter ki hep biz bize yardımcı olalım" dedi.

"Biz birlik oldukça bizi kimse yıkamaz"

Hayırsever vatandaşın bağışladığı büyükbaş hayvanı AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Şakir Demirel satın aldı. Kaleli'ye kampanyaya desteğinden dolayı teşekkür eden Demirel, "Allah hayrınızı kabul etsin. Allah tüm vatan ve millet sevdalısı insanların sayılarını arttırsın. Biz böyle birlik oldukça bizi kimse yıkamaz. Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, Güncel
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