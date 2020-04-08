Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına gazilik maaşıyla destek oldu

Elazığ'da 9 yıl önce terör saldırısında yaralanan polis memuru Yunus Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir gazilik maaşını bağışladı.

08.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:56
Elazığ 'da 9 yıl önce terör saldırısında yaralanan polis memuru Yunus Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir gazilik maaşını bağışladı.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda gazi olan polis memuru Yunus Zorlu, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlenen kampanyaya katkı sağlamaya karar verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yazı yazan Zorlu, devletten aldığı gazilik maaşının birini kampanyaya bağışladı.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevini sürdüren Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyadan çok etkilendiğini söyledi.
"Böyle zamanlarda dayanışma çok önemli"
Kampanyaya destek verme düşüncesiyle CİMER'e duygularını içeren bir metin yazdığını anlatan Zorlu, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı zor durumda olan insanlar var. Bir nebze de olsun katkıda bulunmak istedim." dedi.
Zorlu, herkesin kampanya için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, "Elimden geldiği kadarıyla böyle bir yardımda bulunmak istedim. Böyle zamanlarda dayanışma çok önemli. İnşallah başkalarına da vesile ve örnek olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına gazilik maaşıyla destek oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:50: Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (3) - Haber 13:50: UYANINCA EŞİNE NOT YAZAN KORONAVİRÜS HASTASI MÜZİSYEN: RABBİM HAYATA DÖNMEME İZİN VERDİ - Haber 13:50: Sur'a araç girişleri yasaklandı, vatandaşların girişi kontrollü sağlanacak - Haber 13:50: Libya ve Umman'da koronavirüs nedeniyle bazı tutuklu ve mahkumlar serbest bırakıldı - Haber 13:49: Derebucak'ta zarar görenlere yardım eli - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı - Haber