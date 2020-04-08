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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına gazilik maaşıyla destek oldu

Elazığ'da 9 yıl önce terör saldırısında yaralanan polis memuru Yunus Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir gazilik maaşını bağışladı.

08.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:26
Elazığ 'da 9 yıl önce terör saldırısında yaralanan polis memuru Yunus Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir gazilik maaşını bağışladı.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda gazi olan polis memuru Yunus Zorlu, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlenen kampanyaya katkı sağlamaya karar verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yazı yazan Zorlu, devletten aldığı gazilik maaşının birini kampanyaya bağışladı.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevini sürdüren Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyadan çok etkilendiğini söyledi.
"Böyle zamanlarda dayanışma çok önemli"
Kampanyaya destek verme düşüncesiyle CİMER'e duygularını içeren bir metin yazdığını anlatan Zorlu, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı zor durumda olan insanlar var. Bir nebze de olsun katkıda bulunmak istedim." dedi.
Zorlu, herkesin kampanya için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, "Elimden geldiği kadarıyla böyle bir yardımda bulunmak istedim. Böyle zamanlarda dayanışma çok önemli. İnşallah başkalarına da vesile ve örnek olur." ifadelerini kullandı. ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına gazilik maaşıyla destek oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Güncel

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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına gazilik maaşıyla destek oldu
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