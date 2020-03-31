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'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına halktan destek

'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına halktan destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Yozgat halkından da destek geldi.

31.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:51
'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına halktan destek
YOZGAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Yozgat halkından da destek geldi.
Yozgat esnafı ve vatandaşlar kampanyaya duyarsız kalmayarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılan bağış kampanyasına SMS ile 10 TL bağışta bulunarak katkı sağladı.
Kampanyaya destekte bulunan esnaf Muammer Yılmaz, "Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına karınca kararınca desteklerimizi vermeye başladık. İnşallah esnaf olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Şu an gün birlik ve beraberlik tek yumruk olma zamanı dualarımız inşallah hep birlikte bu sıkıntılardan kurtulması için. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu davete en güzeli ile icabet etmeye çalışıyoruz. Biz desteğimizde bulunduk. Tüm vatandaşlarımızı da kendi bütçeleri ölçüsünde bu desteğe yardımcı olmaya davet ediyoruz" dedi.
Vatandaşlardan Mahmut Canbolat ise "Bir vatandaş olarak devletimizin almış olduğu kararları destekliyoruz. Türkiye'de şu anda birlik ve beraberlik zamanı. Bir de kampanyaya bağışımızı yaptık. Türkiye el ele en güzel yarınlara birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz" şeklinde konuştu. ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına halktan destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yerel

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'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına halktan destek
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