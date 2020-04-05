Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek

'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destekBURSA'nın İnegöl ilçesinde Dumlu ailesinin 3 çocuğu, 3 ay boyunca kumbarada biriktirdikleri bin lirayı, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

05.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:43
'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Dumlu ailesinin 3 çocuğu, 3 ay boyunca kumbarada biriktirdikleri bin lirayı, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bizi yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası büyük ilgi gördü. Yurdun her bölgesinden 7'den 70'e katılımcılar bütçeleri oranında destek oldu. Kampanyaya bir destek de Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Dumlu ailesinin çocuklarından geldi. Servet-Leyla Dumlu çiftinin çocukları Ömer Can (8), Ahmet Eren (11) ve Muhammed Emin (13), kumbarada biriktirdikleri bin lirayı bağışta bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videoda Türk bayrağı açarak kardeşler adına konuşan Ömer Can, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 3 aylık biriktirdiğimiz bin liramızı bağışlıyoruz? dedi. ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İnegöl, Bursa, Dumlu, Güncel

Haberin Videosu :

'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:57: - ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haber 20:54: Dünya turundaki İngiliz çift korona günlerinde İstanbul'da kaldı (2) - Haber 20:54: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:54: Edirne'de tüpgaz bayisinde yangın - Haber 20:53: Büyükşehir Belediyesi korona mağduru sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin