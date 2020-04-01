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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına müftülerden destek

Ankara İl Müftüsü ve ilçe müftüleri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına birer maaşla katılacaklarını açıkladı.

01.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:13
Ankara İl Müftüsü ve ilçe müftüleri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına birer maaşla katılacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maaşları ile destek verdiğini hatırlatan Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, "Bu kampanyaya Ankara İl Müftüsü ve ilçe müftülerimiz olarak birer maaş ile destek veriyor Personelimizi ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

"Milletimiz de bu sıkıntılı dönemin zorluklarına karşı birlik ve bütünlük içerisinde mücadele etmektedir"

Devletin bütün kurumlarıyla bu zorlu sürecin en az zararla atlatılması için yoğun çaba gösterdiğini söyleyen Ankara Müftüsü Doğan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen yeni tip Korona virüse karşı dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir mücadele verildiği malumlarıdır. Devletimiz bütün kurumlarıyla bu zorlu sürecin en az zararla atlatılması için yoğun çaba göstermekte, milletimiz de bu sıkıntılı dönemin zorluklarına karşı birlik ve bütünlük içerisinde mücadele etmektedir. Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği halinde, virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren, her kademedeki personeli ile vatandaşlarımızın bu zor dönemi atlatabilmesi için alınan tedbirler kapsamında, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yönelik birçok alanda, aktif görev alarak destek vermektedir" şeklinde konuştu.

"Kampanyaya Ankara İl Müftüsü ve ilçe müftülerimiz olarak birer maaş ile destek veriyoruz"

Virüsten korunmak için alınan tedbirler sebebiyle millet olarak maddi ve manevi anlamda zor bir dönemden geçildiğinin altını çizen Doğan, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Bu zorlu süreçte, milletçe yardımlaşma ve dayanışmayı tesis etmeye yönelik olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize yeteriz Türkiyem' çağrısı ile ulusal nitelikli bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Söz konusu yardım kampanyası ile ilgili olarak, Metropol İlçe Müftülerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş hocamızın 'Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' çağrısına da uyarak personelimizin ve tüm vatandaşlarımızın bu hayırlı çalışmada aktif rol alması ve bağışlarıyla etkin katkı vermesini önemsiyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyayı canı gönülden destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın 7 maaş, Diyanet İşleri Başkanımızın bir maaş ile destek verdiği bu kampanyaya Ankara İl Müftüsü ve ilçe müftülerimiz olarak birer maaş ile destek veriyor Personelimizi ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Yardım kampanyasının darda ve zorda kalan vatandaşlarımızın bir nebze rahatlamasına, ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyoruz. Rabbimizin milletimizi ve bütün insanlığı, her tür bela ve musibetlerden en kısa sürede selamete çıkartmasını dua ve niyaz ederiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel
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