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Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği ve tüm Türkiye'de büyük destek gören "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kişisel olarak en çok yardım yapanların isimleri netleşirken, zirvesinde Cihan Kamer'in olduğu listeye spor dünyasından giren tek isim, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu.

07.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:04

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de ciddi bir şekilde etkisini gösterirken, hem devlet nezdinde hem de özel kurumlarca adeta seferberlik ilan edildi ve birçok önlem ve yardım kampanyası hayata geçirildi.

Bu kampanyaların en büyüğü olan ve Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ülke çapınca onbinlerce kişi ve kurum katkı sağladı. Kampanyaya kişisel olarak 1 milyon TL ve üzeri bağış yapanların listesi de belli oldu.

SPOR DÜNYASINDAN BİR TEK ŞENOL GÜNEŞ VAR

Listenin ilk sırasında Cihan Kamer yer aldı. İş insanlarının ağırlıkta olduğu listeye spor dünyasından giren tek isim ise, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Tecrübeli teknik adam, 1 milyon TL bağışta bulanarak 10 kişilik listede kendisine yer buldu.

10 kişilik listede şu isimler yer aldı;

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu

KAMPANYANIN STARTINI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta "Millete Sesleniş" konuşmasında kampanyanın startını şu sözlerle vermişti: "Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. Amacımız alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler."

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Spor

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Erdoğan'ın startını verdiği Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu
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