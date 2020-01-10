Biz Böyleyiz Filmi

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin ( Hümeyra
) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir’deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir. Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Biz Böyleyiz' film
inin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Boran Kuzum, Meriç Aral, Özge Özpirinççi, Berrak Tüzünataç gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Caner ÖzyurtluSenaryo:
Caner Özyurtlu, Melikşah Altuntaş, Berrak TüzünataçOyuncular:
Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Özge Özpirinçci, Boran Kuzum, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Engin ÖztürkFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Biz BöyleyizYapımcı Firma:
Avşar Film Yapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
121 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
10.01.2020 Biz Böyleyiz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.