Biz Böyleyiz filmi konusu, oyuncuları - Biz Böyleyiz fragmanı izle

BİZ BÖYLEYİZ KONUSU

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir 'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

Biz Böyleyiz fragmanı izle...

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncu, yönetmen, senarist Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda olduğu, senaryosunu kaleme aldığı Biz Böyleyiz filminin senaryosunu aynı zamanda Melikşah Altuntaş, Berrak Tüzünataç yazdı. Oyuncu kadrosunda ise; Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum, Hümeyra gibi başarılı isimler yer alıyor.

Berrakj Tüzünataç

Boran Kuzum

Dram ve komedi türündeki film Biz Böyleyiz, 10 Ocak 2020 tarihinde vizyona girdi. Film toplamda 120 dakika sürüyor.

Engin Öztürk

Şebnem Bozoklu