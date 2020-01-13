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Biz Böyleyiz filmi konusu, oyuncuları - Biz Böyleyiz fragmanı izle

Biz Böyleyiz filmi vizyona girdi! Usta oyuncu Hümeyra Akbay'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı drama türündeki filmin yönetmenliğini ise oyuncu Caner Özyurtlu yaptı. Peki, Biz Böyleyiz konusu nedir, Biz Böyleyiz oyuncu kadrosu, fragmanı...

13.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:59Biz Böyleyiz filmi konusu, oyuncuları - Biz Böyleyiz fragmanı izle

BİZ BÖYLEYİZ KONUSU

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan 'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

Biz Böyleyiz fragmanı izle...

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncu, yönetmen, senarist Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda olduğu, senaryosunu kaleme aldığı Biz Böyleyiz filminin senaryosunu aynı zamanda Melikşah Altuntaş, Berrak Tüzünataç yazdı. Oyuncu kadrosunda ise; Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Berrakj Tüzünataç
Boran Kuzum

Dram ve komedi türündeki film Biz Böyleyiz, 10 Ocak 2020 tarihinde vizyona girdi. Film toplamda 120 dakika sürüyor.

Engin Öztürk
Şebnem Bozoklu
Özge Özpirinçci

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