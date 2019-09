Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizli spor 'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Süper Lig kolay değil. Biz de savaşmaya hazırız. Her zaman kazanmak için çıkacağız." dedi.Yeşil-siyahlı ekip, ligin 4. haftasında sahalarında oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik çalışma yaptı.İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu takımlarının, hesabını kitabını iyi yaparak transfer yaptıklarını söyledi.Süper Lig'de 18 takımın birbiriyle kıyasıya mücadele ettiğini anlatan İldiz, şunları kaydetti:"Bütün takımlarımız değerli ve çok büyük lokomotifler var. Lige çıktık ve kimse bizden bu neticeyi beklemiyordu. Bu yeterli değil üstüne katarak gitmemiz lazım. En sondaki takım birinci sıradaki ekibi yenebilir. Lige çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Camialar sahaya sadece 11 kişiyle değil, tüm tüm kamuoyunun desteğini arkasına alarak sahaya çıkmalı, onu hissetmeli. Takım olarak bunu yapmaya çalışıyoruz."Meslek hayatı boyunca hakemlerle ilgili hiç konuşmadığını vurgulayan İldiz, maçın ardından pozisyonları analiz ederek hatalarını görmeye çalıştıklarını dile getirdi.Transfer ettikleri oyuncuların takıma çok iyi uyum sağladığını belirten İldiz, "Bir oyuncu daha alsak iyi olurdu ama arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Zaten oynanan müsabakalarda gördünüz. Kadrodaki herhangi bir 11 çıkıp bizi çok iyi temsil edebilir. Süper Lig kolay değil. Biz de savaşmaya hazırız. Her zaman kazanmak için çıkacağız. Mücadele gücü yüksek, kazanma alışkanlığı olan ve her zaman futbolun bir temaşa spor olduğunu herkese hissettiren bir takımız." diye konuştu.Takımda 3 tane çok iyi kalecinin bulunduğuna işaret eden İldiz, bunlardan Adam Stachowiak'ın istikrarlı bir performans sergilediğini sözlerine ekledi.