''Biz Farkındayız, Herkes Farkında Olsun İstiyoruz''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Özel Yenidoğan Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Nezahat Çini ve beraberindeki rehabilitasyon merkezleri kurucularını makamında konuk etti. Topluma dönük çok önemli bir hizmeti yerine getirdikleri için rehabilitasyon merkezi sahiplerine teşekkür eden Karaosmanoğlu, "Engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimde, sosyal hayata alışmalarında ve daha iyi bir yaşama adım atmaları noktasında gayretiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin ve kurumlarınızın yanındayız" dedi.

"ASIL BİRBİRİMİZE SEVERSEK ENGELLER KALKAR"

Engelli kardeşlerimizin eğitiminden spor faaliyetlerine, sosyal yaşamdaki aktivitelerinden istihdamına kadar önlerine çıkabilecek tüm engelleri kaldırmanın savaşını el birliğiyle ve gönül birlikteliği ile verdiklerini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli olarak da çok iyi bir noktada olduğumuz kanaatindeyim. Ürettiğimiz projelerle engellilerimize yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz farkındayız, herkes farkında olsun istiyoruz. Hayattaki en büyük engel, sevmeyi bilememektir. Sevmeyi bilirsek hayat daha fazla çekilecek bir yer haline gelir. Asıl birbirimizi seversek engeller kalkar. Rehabilitasyon merkezleri olarak toplumu aydınlatmada ve engellilere karşı farkındalık sağlama noktasında sizlere büyük görev düşüyor" ifadelerini sarf etti.

"HİÇBİR ŞEYE ENGEL OLMADIĞI BİR DÜNYA ARZULUYORUZ"

Her insanın yaşamını engellerle geçirmek zorunda kalabileceğini de belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Aslına bakarsanız şu fani dünyada engeli olmayan yok.Kimimiz bedenen, kimimiz ruhen eksiğiz. Engelliliğin hiçbir şeye engel olmadığı bir dünya arzuluyoruz. Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle, Uluslararası organizasyonlarla, yaptığımız çalışmalarla, engelleri ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini sarf etti. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.