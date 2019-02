Biz Garantiledikten Sonra Gençlerbirliği'nin Çıkmasını İsterim"

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un futbolcusu Burhan Eşer , Süper Lig'i garantilemelerinin ardından Gençlerbirliği 'nin de çıkmasını istediğini söyledi.Ligin 23. haftasında Denizlispor 'u mağlup eden Osmanlıspor'da başarılı oyuncu Burhan Eşer, alınan sonuçlar ve kendi performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Üst üste alınan galibiyetlerle motivasyonlarının iyi olduğunu belirten Eşer, "Son haftalarda güzel bir gidişatımız var. Denizlispor'da 14 maçtır mağlup olmayan bir takım. Şu an ligde aynı puanda zirveye oynayan 3 takım var. Gençlerbirliği'ni deplasmanda yendik ve aynı hazırlıkları Denizlispor maçı için de yaptık. Sahada iyi bir duruşumuz vardı" dedi."Biz takım olarak bir şeyleri iyi beceriyoruz" Osman Özköylü 'nün geçmişteki takımlarında da öğrencisi olan Burhan Eşer, Osman Özköylü ile birlikte performansının arttığını ifade etti. Eşer, "Bulunduğum takımlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Daha çok asist olarak takımlara katkı yapıyorum. Ligin bitmesine 11 hafta var şu an 5 golü yakaladım. Osman hocayı daha önceden de tanıyordum. Hocam daha çok içe kat ederek oynamamı istiyor. Sol kanada geçtikten sonra gol adedim yükseldi. Burada gollerin kimin attığı önemli değil. Takımımıza baktığımızda gerçekten gol adedi dağılmış durumda. Biz takım olarak bir şeyleri iyi beceriyoruz. Takım olarak birlikte mücadele ederek bu seriyi sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu."Maç maç düşünüp hedefe ulaşmak istiyoruz"Kalan son 11 haftanın öneminden bahseden ve eski takımı Gençlerbirliği hakkında açıklamalarda bulunan Burhan Eşer, "Ben bu ligde 2 senedir oynuyorum ve şampiyonluk yaşıyorum. Daha önce bu kadar güç dengeleri başa baş olan bir lig olmamıştı. Bundan sonra kalan 11 haftada psikolojik olarak, takım olarak güzel gidişatımızı bozmak istemiyoruz. Lig bitiminde başarı gelmezse sezon boyunca yaptığımız her şey boşa gitmiş oluyor. Maç maç düşünüp hedefe ulaşmak istiyoruz. Geniş bir kadromuz oldu devre arası gelen oyuncularla birlikte. Bu rekabet ortamı takıma yansıyor kimse formasını kaptırmak istemiyor. Yedekteki arkadaşlarımız fırsat verilirse oynayan oyuncu grubunu aratmayacak performanslar sergileyecektir. Devre arası yaptığımız transferlerden oyuncu bazında bakılırsa çok faydalanamıyoruz ama ilk 11'i diri tutmak durumda çok faydalı oldu. Denizlispor maçında 2. golü attıktan sonra yedek kulübesinden 5 oyuncu direkt olarak sahanın içine atladı. Bu arkadaşlarım oynamayan oyuncular bu da takım halindeki tutkumuzu gösterir. Bizden sonra çıkmasını istediğim bir kulüp olursa, benim de daha önce İlhan Cavcav döneminde formasını giydiğim Gençlerbirliği takımının çıkmasını isterim. Önce biz garantileyelim, çıkalım sonra Gençlerbirliği'nin çıkması güzel olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA