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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Biz halkın avukatıyız ama ölçümüz hakkaniyet ve adalet. Biz harç parası, pul parası almayız. Bir dilekçe göndermeniz yeterli." dedi.Hitit Üniversitesince Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansına katılan Malkoç, adaletin temel ölçüsünün "sana yapılmasını istemediğin muameleyi başkasına yapmama" olduğunu söyledi.Adalet konusunda en büyük görevin yöneticilere düştüğünü dile getiren Malkoç, "Muhtardan cumhurbaşkanına kadar, adaletle yönetildiği zaman, insanların kalbindeki adalet hissi tatmin edildiği zaman, hangi yönetim olursa olsun başarılı olur." diye konuştu.Kamu Denetçiliği Kurumunun, devletin vatandaşına verdiği hizmette yaşanabilecek eksiklik ya da aksaklıkları mahkemeye gitmeden düzeltmek amacıyla kurulmuş bir müessese olduğuna dikkati çeken Malkoç, "Biz halkın avukatıyız ama ölçümüz hakkaniyet ve adalet. Biz harç parası, pul parası almayız. Bir dilekçe göndermeniz yeterli. Bize yapılan meselelerin çoğunu çözüyoruz ama bazılarında idare direniyor." ifadelerini kullandı.ÖSYM'nin "09.45" kuralının, Kamu Denetçiliği Kurumunun devreye girmesiyle çözüldüğünü anlatan Malkoç, şöyle devam etti:"ÖSYM, sınavlarda '09.45' kuralı koydu. 2,5 milyon kişi sınava müracaat etti ancak 100 bin kişi giremedi. Bize müracaatlar gelince ÖSYM'ye bunu düzeltmesini söyledik. O zamanki ÖSYM Başkanı ile anlaşamadık. Başkan değişti, yeni başkanın ilk açıklaması, karara uyacağı yönünde oldu. Sonraki senelerde bu zorluklar yaşanmadı. Karara uyan ÖSYM Başkanı, daha sonra bakan yardımcısı oldu. Bizim kararlara uymanın böyle faydaları da var. Çünkü hukuka uymuş oluyorsun.""Cevabı merak ettiği için şikayette bulunanlar var"Vatandaşların her konuda Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurabileceğinin altını çizen Malkoç, şunları kaydetti:"Bindiğiniz belediye otobüsünün şoförü sabah eşiyle kavga etmiş, hıncını sizden çıkartıyor. Bunu bile şikayet edebilirsiniz. Biz de belediye başkanımızı arar, 'Şoförlerinize iyi eğitim verelim. Eğitim verecek kişi konusunda da yardım edelim' deriz. Bütün mesele, toplumda verilen hizmetlerin daha iyi olmasını sağlamak. Biz idarelerin şeffaf çalışmasını, denetlenebilir çalışmasını sağlıyoruz. Üniversite öğrencilerinden sınavda kendisine düşük not verildiği şeklinde şikayetler geliyor. Biz de itirazı alıp alanında uzman hocalarla bilirkişi olarak değerlendiriyoruz. Bakıyorlar ki üniversite 45 puan vermiş ama aslında çocuğun kağıdı 30'luk. Sırf kurumun vereceği cevabı merak ettiği için şikayette bulunanlar var."Malkoç, A Milli Futbol Takımı'nın aldığı sonuçları da değerlendirerek, "A Milli Futbol Takımımız en son iki maç yaptı. Arnavutluk ve Moldova'yı yendik. Önceki maçlarda beraberliği bile arıyorduk. Ne oldu şimdi Milli Takım'a? Zayıf takımlara hep yeniliyorduk. Futbolcular mı değişti, Türkiye mi değişti? Hayır. Sadece bir antrenör değişti. Makul, dengeli, herkesi dinleyen, dinledikten sonra ortak akılla idare edebilecek bir hoca geldi. Gördüğünüz gibi bir takımda bile kısa zamanda değişiklik meydana geldi. Allah nazardan saklasın, inşallah böyle devam eder takımımız." ifadelerini kullandı.Konferansa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül ile öğrenciler katıldı.