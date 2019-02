Kaynak: AA

ANTALYA/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "Biz her ortamda çiftçimizin yanındayız." dedi.Bakan Çavuşoğlu, Antalya 'da düzenlenen Kaş Geniş Katılımlı Buluşma Programı'nda AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla bir araya geldi."Biz her ortamda çiftçimizin yanındayız." diyen Çavuşoğlu, son günlerde çiftçilerin haksız yere hem basında hem bazı siyasetçiler tarafından eleştirildiğini hatırlattı.Çavuşoğlu, "Çiftçi üzerinden siyasi rant elde etmeye, suistimal etmeye çalışanlar var. Yani çiftçi üzerinden prim toplamaya çalışanlar. Yine çiftçi üzerinden haksız para kazananlar, çiftçimizi sömürenler var." diye konuştu.Kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Halen domates başta olmak üzere narenciye ve diğer ürünleri üretiyoruz, satıyoruz." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, bir kilo domatesin Kaş ve civarında yaklaşık 3 lira olduğunu ancak özellikle İstanbul ve Ankara 'daki süpermarketlerde 3 katına çıkarak 9 liraya satıldığına işaret etti."Peki kim kazanıyor bu parayı? Bu para çiftçimizin cebine giriyor mu?" diye soran Çavuşoğlu, bu parayı kazanan aracıların çiftçi kadar emek sarf etmediğini vurguladı.Çavuşoğlu, bu kişilerin fırsatçılık ve manipülasyon yaptığını belirterek, "Bu 9 lira bizim ürettiğimiz ürünleri tüketen vatandaşımızın cebinden çıkmıyor mu? Çıkıyor. Peki, ona yazık değil mi?" şeklinde konuştu."Tanzim satışları çiftçinin ürününün fiyatını düşürmüyor"Çavuşoğlu, fiyatlardaki bu artışın yine en nihayetinde çiftçiye zarar verdiğinin altını çizerek, "Birileri para kazanacak diye ekonomimize zarar veriyor. Arada enflasyon, faizler, borçlanma artar ve bizim maliyetlerimize her şeyimize yansır." dedi."Yapmamız gereken burada Antalya'da domatesin, salatalığın fiyatını düşürmek değil." diyen Çavuşoğlu, yapılması gerekenin üreticiyle tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmak olduğunu vurguladı.Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Bir sistem kurmalıyız ki tüketiciyle çiftçi arasındaki o mesafe kapansın. Makul şartlarda fiyat artışı olsun. Bizim ürünümüz hakkından satılsın, değeriyle satılsın. Değerinin altına düşmesin ama tüketici de kazık yemesin."Ürünlerin hak ettiği fiyattan satılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, bu süreçte bir düzenleme yapılıncaya kadar özellikle bunu suistimal eden aradaki rantçılara karşı tanzim satışları kurduklarını söyledi.Çavuşoğlu, "Tanzim satışları çiftçinin ürününün fiyatını düşürmüyor. Çiftçiden alınan ürünün üzerine cüzi bir karla belediyeler satıyor." şeklinde konuştu. Böylece ürünlere de talep artışı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Artık bu işler kimsenin tekelinde değil." dedi.Tanzim satışının geçici çözüm olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, yapılması gerekenin bu aradaki farkı kapatmak olduğunu, bunu yaparken de çiftçinin hakkının korunacağının altını çizdi.Çavuşoğlu, çiftçi için de gübre, ilaç ve tohum gibi girdilerin maliyetinin yüksek olduğunu, bunu düşürmek için de bir çalışma yaptıklarını kaydetti.Gerekirse bu girdiler için de tanzim satış yapabileceklerine işaret eden Çavuşoğlu, bu tanzim satışlardan rahatsız olan rantçıları uyardı.Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Çiftçiyi bugün korumayan hiçbir devlet, hiçbir millet ayakta kalamaz. Çünkü tarım sektörü hiçbir zaman bitmez. Her zaman önemlidir ve 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra en önemli sektör de tarım sektörü olacak. Bugün bütün dünyada gıda, tarım ürünleri konusunda sıkıntılar var. Birçok ülke kendi ihtiyacını karşılamak için başka ülkelerden tarım ürünleri, on binlerce, yüz binlerce dönüm arazi alıyor. Biz de maliyetleri de düşürerek ve daha iyi teknoloji kullanarak kendi topraklarımızda, kendi kendimize yeten bir ülke olmanın yanında ürettiğimiz ürünleri ihracata göndereceğiz. Tüm bunların çalışmalarını yapıyoruz.""Teröristler içindeyse benim o ittifaka saygım olmaz"Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın Türkiye 'nin geleceği, milletin bekası için kurulduğunu söyledi.Çavuşoğlu, "Bugün 'Türkiye yansın, Türkiye bölünsün' diye ittifak kuranların ve iç içe olanların, kol kola olanların Türkiye'nin karşısındaki tehditleri görmesi ya da umursaması da mümkün değil." dedi.Vatanını ve milletini seven partiler olarak güçlerini birleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023'te, 2050'de çok daha güçlü bir ülke olması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti 'nin hem sahada hem de masada güçlü olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz. Artık o devirler bitti." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, herkesin kendi düşünce ve ideolojisini savunma özgürlüğü olduğunu belirterek, "Ama teröristler o ittifakın içindeyse kimse kusura bakmasın benim o ittifaka saygım olmaz." diye konuştu. HDP eş başkanlarından birinin "Kürdistanda kazanacağız." sözlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Ne Kürdistanından bahsediyorsun? Kürdistan neresi?" diye sordu.Çavuşoğlu, bu ifadelerin bölücü zihniyetin yansıması olduğunu belirterek, "Onların PKK 'nın uşağı olduğunu biliyorum. Mecliste de yüzlerine söyledim." şeklinde konuştu."Benim derdim onlarla ittifak kuranlarla." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Ne kadar bölücü varsa ne kadar terörist varsa bu ittifakı destekliyor. Ama bakıyorum, bu ittifakın içinde milliyetçi olduğunu iddia edenler de İzmir 'in adayı HDP'yi övünce ayağa kalkıp alkışlıyorlar. İşte milletimiz bunu görüyor. Buna göre karar vereceğiz."