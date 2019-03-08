Biz Kendimizin Rakibiyiz: Golden Age

Golden Age Firma Genel Müdürü Yavuz Candan, "Kapılarını 1991 yılında açan firmamız kesintisiz olarak hizmetine devam ediyor. Bugün CeylanÖztanık ve Tayfun Öztanık yönetiminde3 tane Bodrum'da 1 tane İstanbul'da olmak üzere 4 otele ulaştık. Biz kendi alanımızda müşteri konseptimize göre 4 yıldızlı bir otel olarak hizmet veriyoruz. İstanbul'daki otelimizde odaların dışında restoran, spa, açık ve kapalı yüzme havuzu olarak hizmet sunmaktayız." diye konuştu.

"İŞİMİZİN SIRRI KURUMSALLIK"

Genel müdür Yavuz Candan, "Yönetimdeki Ceylan ve Tayfun bey otelimizin kurumsal olarak büyümesini ve daha ileri gitmesini istiyor. Bende bu konuda çok şanslıyım. Bu düşünce tarzıyla gelişebiliyoruz. İşimizin sırrı profesyonellik ve kurumsallık. İşte bu yüzden müşterilerimiz bizi tercih ediyor." dedi.

"BİZ KENDİMİZİN RAKİBİYİZ"

Yavuz Candan, "Sektörümüzde en büyük sıkıntı fiyat. Savaşın kalitede değil fiyatlar da olması ciddi sıkıntılara yol açıyor. Golden Age'in 28 yıla dayanan bir geçmişi var. Bu devamlı gelişime, geleceği görmeye, çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimindeki başarıya bağlı. 181 odamız var ve 89 kişilik bir ekiple hizmet sunuyoruz. Gelecekte 4 olan otel sayımızı 6 veya 7'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Biz kendi alanımızda en iyi olmak istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Biz kendimizin rakibiyiz." şeklinde konuştu.