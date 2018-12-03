Biz Koltuğu Saltanat Sürmek İçin Meşgul Etmiyoruz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:11



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:11

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bulundukları makamı saltanat sürmek için işgal etmediklerini, fındığın daha fazla değer görmesi ve üreticinin kazanması için çaba gösterdiklerini ancak bundan birilerinin rahatsız olduğunu söyledi.Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekim ayı sonu itibariyle ticaret borsalarında 148 bin ton fındığın işlem gördüğünü belirtti.Çiftçinin elinde ürün bulunduğunu her platformda ifade ettiklerini, haklılıklarının da borsaların işlem hacmi rakamlarıyla ortaya konulduğunu dile getiren Karan, şunları kaydetti:"Bugüne kadar fındıkla ilgili ne söyledik, ne açıkladıysak hep haklı çıktık çünkü biz, Türk fındığı daha fazla değer görsün ve üreticisi kazansın diye çaba harcıyoruz. Bundan rahatsız olanlar oldu, olmaya da devam edecektir ama biz sadece ve sadece doğruları söylemeye devam edeceğiz."Karan, görevlerini layıkıyla yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:"Biz, oturduğumuz koltuğu işgal etmek, saltanat sürmek için meşgul etmiyoruz. Fındık ve fındık üreticisinin hakkını, hukukunu koruyarak en iyi şekilde temsil etmek için oturuyoruz. Görevimizi lakıyla yaparken de birilerini rahatsız etmeye, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz."