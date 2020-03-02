"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın

İdlib'de yaşanan gelişmeler sebebiyle Türkiye 'nin sınır kapılarını açma ve Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararının ardından on binlerce mülteci sınır kapılarına akın etti. Avrupa'ya ulaşmak için sınırı geçen iki mültecinin Pazarkule Sınır Kapısı'nda verdikleri röportajda Türkiye'yi eleştirmeleri büyük tepki çekti. O tepkilere bir yenisini de AK Parti eski Milletvekili Şamir Tayyar'dan geldi. Tayyar, "Sanki biz size 'gelin bizi kurtarın' dedik" diyen Suriyeli mülteci için, "Şu soytarıyı hemen Suriye'ye geri bırakın" ifadelerini kullandı.

"ŞU SOYTARIYI SURİYE'YE GERİ BIRAKIN"

Resmi Twitter hesabından yorum yapan Tayyar, "8 yıl önce varil bombalarından kaçıp Türkiye'ye sığınmış. Şimdi 'sanki bizi kurtarın dedik' diyor. Hükümete çağrım olsun; şu soytarıyı hemen Suriye'ye geri bırakın. Artık bu ülkede aldığı nefes, kursağından geçen lokma haramdır" ifadelerini kullanın.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerden ikisi Pazarkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'yi eleştirerek, "Burada Suriyeli göremiyorum, herkes yabancı. Suriyeliler yüzde 25 kadar geri kalanlar Afgan. Biz buraya okumak için geldik. Okumadık, hiçbir şey kazanmadık. 8 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz, hiçbir şey yapmadık. Bizim arkadaşlarımız Avrupa'da yaşıyor. Hepsi üniversiteden mezun oldu ama biz hiçbir şey kazanmadık. Orada İngilizce de öğretmişler hem yaşamak da kolay. Burada hem çalışmak hem yaşamak zor. Millet bize "Bizim askerlerimiz Suriye'de ölüyor, siz ne yapıyorsunuz" diyor. Sanki biz size dedik "Gidin bizim yerimizi kurtarın" Siz bizi kurtarmaya değil, sınırınızı kurtarmaya gittiniz. Bizi düşünmediniz, kendinizi düşündünüz" diye konuşmuştu.