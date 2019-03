Kaynak: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz milliyetçiliği vatanseverlik olarak algılarız. İnsanımızı severiz, bayrağımızı severiz. Asla ve asla Türkiye'ye toplu iğne ucu kadar zararın gelmesini asla kabul etmeyiz. Her türlü iftirayı yapıyorlar bize. Allah aşkına PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi? " dedi.Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında ilk olarak Bergama ilçesinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunun açılış töreninde bir konuşma yaptı.Bergama ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yaptırdığı tesiste gençlerin spor imkanına kavuşacağını belirten Kılıçdaroğlu, sporun çocuklar için ne kadar değerli olduğunu en iyi anne ve babaların bildiğini ifade etti.Kılıçdaroğlu, "Eğer çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak istiyorsanız, onları sanatla, kültürle, sporla buluşturmak zorundasınız. Bu tesisin öyle bir özelliği var. Kültürle, sanatla ve sporla çocuklarımız tanışacaklar. Burada yetişecek çocuklar hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük başarılara imza atacaklar. Onlar şampiyon olduğu zaman başarı, Türkiye'nin ortak başarısı olacaktır." diye konuştu.Kurdele kesiminin ardından açılışa katılanlar tesisi gezdi ve Fenerbahçe Kulübü Yüzme Takımı'nın gösterisini izledi.Bergama mitingiDaha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 17 yıldır iktidarda bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin artık bir vicdan muhasebesi yapma ihtiyacı var." dedi.Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 500 milyar liralık borçlanmanın altın girdiğini, son dönemde 1 milyonu aşkın insanın işsiz kaldığını savunarak, "Bu memlekette, bu vatanımızda, bu bayrağımızın altında, bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o dert benim derdimdir." diye konuştu.AK Parti'ye oy veren seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, "Dert kimin derdi, hepimizin derdi. Bu sorunu aşmak hepimizin ortak sorunu. Birlikte aşacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Demokratik yollarla mücadele edeceğiz. Demokrasimizi güçlendirerek yapacağız bunu. İşsizlik nasıl önlenir, bir yolu var. Üreteceksiniz, tarlada, fabrikada, lokantada, hayatın her alanında üreteceksiniz." ifadesini kullandı."Vatan hepimizin vatanıdır, bayrak hepimizin bayrağıdır." diyen Kılıçdaroğlu, "Bayrağımızın altında onurumuzla, gururumuzla, şerefimizle yaşamak isteriz. Birilerine muhtaç olmak istemeyiz." ifadesini kullandı."Biz milliyetçiliği vatanseverlik olarak algılarız"Geçmişte MHP'ye oy veren ülkücülere de seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'nin altı okundan birinin milliyetçilik olduğunu vurguladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:"Biz milliyetçiliği vatanseverlik olarak algılarız. İnsanımızı, bayrağımızı severiz. Asla ve asla Türkiye'ye toplu iğne ucu kadar zararın gelmesini kabul etmeyiz. Yeri, zamanı gelirse hep birlikte ülkemiz için canımızı feda ederiz. Her türlü iftirayı yapıyorlar bize. Allah aşkına PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi ' Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütünün silahlı saldırısına uğrayan kimdi ' Nasıl oluyor da bütün bu iftiraları atıyorlar."Dünyada kendi silah fabrikasını başka bir ülkeye satan bir ülke olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Bunlar satıyorsa, bunlara oy vermek milliyetçiliğe ihanettir." dedi."Lanetlemeyi Hristiyan dünyasının da yapması lazım"Kavgadan, gerilimden bıktıklarını, huzurlu bir Türkiye istediklerini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da cuma namazına giden 49 Müslüman'ı acımasızca katledenleri lanetledi."Kınamayı ve lanetlemeyi sadece İslam dünyasının değil, Hristiyan dünyasının da yapması lazım." diyen Kılıçdaroğlu, barışı ve huzuru hem Türkiye'de hem dünyada sağlamak zorunda olduklarına işaret etti.Bergama'daki yeni belediye başkan adaylarının devralacağı bayrağı daha ileriye götüreceğini belirten Kılıçdaroğlu, "En büyük teşekkürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na yapmak isterim. Sadece İzmir için değil, Türkiye'deki bütün büyükşehir belediyelere örnek olacak pek çok projenin altına imza attı." dedi.Konuşmasının ardından mitinge katılanlara çiçek atan Kılıçdaroğlu, elleriyle kalp işareti yaptı.Kılıçdaroğlu'na el işlemesiyle yapılan bir Atatürk portresi hediye edildi.