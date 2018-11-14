SPOR SERVİSİ
Siyah-beyazlı kulübün patronu cumartesi günü gerçekleşecek Divan Kurulu toplantısını beklediğini ifade etti, "Biz ne kara kışlar gördük. Son dönemde gördüklerim yüzünden şimdi daha da hırslıyım. Divan toplantısında hem futbol takımımız hem de mali durumla ilgili gereken açıklamaları yapacağım" dedi. Beşiktaş
'ın pazar akşamı Vodafone Park
'ta Demir Grup Sivasspor
'a 2-1 yenilerek, zirvenin 9 puan gerisine düştüğü karşılaşmada, siyah-beyazlı bir grup taraftarın protestolarına hedef olan Başkan Fikret Orman
sessizliğini yakın çevresine bozdu.
Sivasspor'un ikinci golünden sonra ilk olarak kaptan Oğuzhan Özyakup
'u yuhalayan siyah-beyazlılar daha sonra Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulunu hedef alırken, "Yönetim bu takım senin eserin", "Fikret Orman paralar nerede" ve "Fikret gol, gol, gol" şeklinde tezahürat yapmıştı. Özellikle yeni açık tribünden yükselen yoğun protestolar ve takımın kötü gidişatı karşısındaki tavrı büyük merak konusu olan Fikret Orman'ın cumartesi günü Vodafone Park Moda
Merkezi'nde gerçekleşecek Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yapmaya hazırlandığı aktarıldı.
Sivasspor maçının ardından bazı yönetim kurulu üyeleri ve dostlarıyla bir araya gelen Başkan Orman, kötü günlerin geride kalacağına inandığını söyledi.
Meraklı bekleyiş
Geçmişte hem sportif hem de mali açıdan daha zorlu dönemler yaşadıklarına vurgu yapan Beşiktaş Başkanı'nın, "Biz ne kara kışlar gördük... Yaşananlar beni daha da hırslandırdı. Cumartesi günü Divan Kurulu toplantımız var. Hem futbol takımımız hem de mali durumla ilgili orada gereken açıklamaları yapacağım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fikret Orman'ın, siyah-beyazlı taraftarların son dönemdeki protestoları konusunda dikkat çekici tespitlerde bulunacağı da vurgulandı.
Beşiktaş,Fikret Orman
14 Kasım 2018 Çarşamba 08:25