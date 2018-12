07 Aralık 2018 Cuma 22:37



Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Biz oyun bozmayı 15 Temmuz'da bitirdik. 15 Temmuz gecesi oyunu bozduk. O andan itibaren Türkiye 'nin yaptığı bütün hamleler, oyun kurmak için." dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Programı" kapsamında Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen " Oyun Bozan Türkiye" konferansında konuşan Yarar, Türkiye'nin "oyun bozan" gençliğe sahip olduğunu söyledi.Türkiye'nin 15 Temmuz'da oyun bozmayı bitirdiğini dile getiren Yarar, "Aslında artık 'Oyun bozan Türkiye' ifadesi, Türkiye için az kalıyor. Gelecek yıl bu program yine olursa programa yakışan isim 'Oyun kuran Türkiye' olmalıdır. Biz oyun bozmayı, 15 Temmuz'da bitirdik. 15 Temmuz gecesi oyunu bozduk. O andan itibaren Türkiye'nin yaptığı bütün hamleler, oyun kurmak için." diye konuştu.Devletin her ihtiyaç duyduğunda Türk gençliğinin meydana çıktığını ifade eden Yarar, şunları kaydetti:"15 Temmuz günü şehadete yürüyenlerin kaçının 16-25 yaş aralığında olduğuna bakmanızı rica ederim. Sizler, ülkenin son 10 yılında ne zaman ihtiyaç duyulsa ayağa kalktınız. 15 Temmuz'da ve önceki dönemde sokağa çıkanların birçoğu sizin yaşlarınızdaydı. Türk gençliği, ihtiyaç duyulduğu anda hangi mertebede olursa olsun, cinsiyetine bakmadan öne atılabilecek kadar fedakar. Barikatlar döneminde her gün şehit haberleri geliyordu. Böyle bir dönemde devlet 5 bin polis özel harekat alacak oldu, 250 bin genç başvurdu. Şehadetin kesin olduğu bir yer için 250 bin genç başvuru yaptı. Bunun içinde kadınlar ve erkekler var. Aynı şey, 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşti. Ömer Halisdemir 'in görev yaptığı özel kuvvetlere ihtiyaç duyuldu, 50 bin genç başvurdu. Standartlar çok yukarıda olmasına rağmen. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle ihtiyaçlar duyulduğunda üstüne para veriyorlar. Yeterince adam toplayamadıklarında başka ülkelerden insanlara orduda görev almaları karşılığında vatandaşlık vermeyi vadediyorlar."Yarar, "Bizim gençliğimiz öyle değil. Bizim gençliğimiz, ihtiyaç duyulduğunu hissettiği anda ortaya atılabiliyor. Oyun bozan bir gençliğe sahibiz. 15 Temmuz'da sokağa çıkma çağrısı bir emir değil, bir talepti, ricaydı. Vatan söz konusu olunca gençlerimiz bunu emir kabul etti." ifadelerini kullandı."Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar"Türkiye'nin teröre karşı mücadelesine de değinen Yarar, "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar. Türkiye, 700 milyar dolar ile neler yapardı biliyor musunuz? Türkiye'nin şu anda beş kuruş borcu yoktu ve Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha yapılmıştı." şeklinde konuştu.Yarar, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında satın alma paritesinde 13'üncü sırada bulunduğuna dikkati çekerek, "Muhtemelen ilk 8 ülkeden bir tanesi olurduk. Birileri hiç savaş çıkartmadan bile sizin cebinizdeki parayı almanın yöntemini bulmuş. Oyun aslında böyle başlıyor. Önce rakip gördükleri ülkeleri aşağı çekiyorlar çünkü Türkiye, karşısında savaşılacak bir ülke değil. Kimse Türkiye'ye savaş ilan etme cüretini gösteremez çünkü dünyanın en büyük 5'inci ordusuna sahip ancak sizi hiç savaşmadan, birilerini kullanarak, sizi savaşacak kadar yıpratabilirler, eğer oyunu anlayıp bozamıyorsanız." değerlendirmesinde bulundu.Yarar, konferansın ardından öğrencilere imzalı kitap hediye etti.