Biz Rusya ile İkili İlişkilerimizin Her Geçen Gün Gelişmesinden Mutluyuz"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.Çavuşoğlu, Antalya Belek'te görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın 7'incisini düzenlediklerini ve bundan dolayı Lavrov ve heyetini Antalya'da, Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Sergey Lavrov ile her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, ikili ilişkileri, bölgesel konuları değerlendirdiklerini kaydetti. Toplantının iki amacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm ilişkilerimizin tüm konularını birlikte ele almak. Dışişleri bakanlıkları olarak bunların koordinasyonunu gerçekleştirmek. Bu mekanizma esasen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantı'sının alt mekanizmasıdır. Dolayısıyla bu toplantıların bir an önce de üst düzey iş birliği konsey toplantısının hazırlıklarını yapmaktır."Liderlerin eş başkanlığındaki konsey toplantısın öncesinde birçok ikili mesele ve konuların ele alındığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Ticaretten enerjiye kültürden turizme birçok konuyu liderlerimiz ve ilgili bakanlarımız o zirve toplantısında ele alacak. Biz de bugün bu toplantıda bunların hazırlığını yaptık. Arkadaşlarımız o güne kadar birlikte çalışacaklar. Ruhsar Pekcan Hanımefendi, Ticaret Bakanımız, bugün Karma Ekonomi Komisyonun eş başkanlığına getirildi. Kendisi de bu zirveden önce Moskova'ya giderek muhataplarıyla görüşecek ve tüm hazırlıkları o düzeyde yapacak. Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz.""Putin, vize kolaylığı konusunda bir belgeyi imzaladı"Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında artış görmekten mutluluk duyduklarını, bugünkü ortak stratejik planlama grubu toplantısında vize konularını görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık. Resmi pasaport ve tır şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı. Bunun uygulamasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Beklentimiz vatandaşlarımıza vizenin tamamen kalkması. Bunun için ne yapabiliriz, hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik ve bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz."2019-2020 yıllarını kapsayan istişareler planını imzaladıklarını da belirten Çavuşoğlu, "Rusya ile sadece ikili ilişkilerimizi geliştirmiyoruz, bölgesel konulardaki iş birliğimizi de güçlendiriyoruz. Sadece Suriye ve belirli ülkeler kapsamında değil, Balkanlar, Orta Asya dahil birçok alanda Rusya ile istişareler yapıyoruz." dedi.(Sürecek)