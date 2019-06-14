"Biz savunma sanayinde güçlü bir ülkeyiz"

Ardahan
Valisi Mustafa Masatlı, "Savunma sanayi güçlü olan devletler her zaman güçlüdür. Biz savunma sanayinde güçlü olduğumuzu bugün de gördük. Bunu bütün dünyaya söyleyebiliriz." dedi.
Vali Masatlı, Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180"inci yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene katıldı.
Törende sergilenen araç ve gereçleri inceleyen Masatlı, birçok malzemenin yerli olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Jandarma tarafından kullanılan kirpi aracını inceleyen ve binip ilgililerden bilgi alan Masatlı, aracın Türkiye
'nin güçlü bir ülke olmanın göstergesi olduğunu dile getirdi.
Masatlı, Türkiye'nin her sahada olduğu gibi savunma sanayisinde de çok ilerlediğini anlatarak, "Türkiye bu alanda çok gelişti, çok değişti. Bugün onun örneklerini görüyoruz. Önceden basit bir silahı dahi dışarıdan ithal ederken, bugün geret savaşta gerekse de terörle mücadelede üstünlük sağlamak için her türlü araçları da biz kullanıyoruz. Kullanmakla birlikte bunları biz kendimiz yapıyoruz." ifadesini kullandı.Söz
konusu araçları kullanan kişilerle de gurur duyduklarını dile getiren Masatlı, "Savunma sanayi güçlü olan devletler her zaman güçlüdür. Biz savunma sanayinde güçlü olduğumuzu bugün de gördük. Bunu bütün dünyaya söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
İz takip ve narkotik köpekleri ile halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden tören, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.