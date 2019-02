Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında duramıyorlar. Parti amblemlerini saklayarak birlikteliklerini saklayamazlar. Halbuki CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız ortada. Biz sizi sesinizden tanırız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde yaptığı konuşmada, "Bugün bir araya geldiğimiz bu meydanda kardeşlik, hasret, medeniyetimizin kökleri var. Bu meydanda zalimin karşısında hakkın, haklının yanında durmakla nam salmış yiğitler var. Bu meydanda terör örgütlerine ve darbecilere karşı cesaretle mücadele eden gazilerimizin cesareti var. İşte bunun için diyoruz ki Muğla'ya hizmet yakışır. Muğla'ya eser yakışır, Muğla'ya yatırım yakışır, Muğla'ya AK Parti belediyeciliği yakışır. Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan diyor muyuz, tek devlet diyor muyuz? Bunun için Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? Büyükşehir ve 13 ilçede adaylarımıza destek veriyor muyuz? 31 Mart'ta CHP'nin iş bilmez, icraat yapmaz projesine değil, hizmet siyasetine var mıyız? Büyükşehir ve ilçelerimizde 'Memleket işi gönül işi' diyerek yanımızda olmaya var mısınız? Kardeşlerim Allah aşkına yıllar yılı bu Muğla'yı CHP zihniyeti yönetti mi. Ne yaptılar? Başımızı iki elimizin arasına alalım. Artık benim milletim bu CHP zihniyetine bu dersi sandıkta versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada. Hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir alt yapı yok. Artık bu işi bitirelim. 37 gün kaldı çalışalım ve bu işi bitirelim. 17 yıldır Türkiye'de sadece hizmet ettik, yatırım yaptık, eser ortaya koyduk. Ziya Paşa ne diyor; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' bizim eserlerimiz ortada." ifadelerine yer verdi. Muğla'ya bugüne kadar 20 katrilyon tutarında yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Eğitimde 3 bin 79 adet yeni derslik, yüksek öğrenimde 3 bin 710 kişi kapasiteli yurt binaları yaptık. Hayal değil. Önümüzdeki sene 4 bin kişi kapasiteli yurt binası daha açıyoruz. Spor salonları, Muğla'ya Gençlik Merkezleri yaptık. Muğla'ya yeni bir stat kazandırma ve yeni stadın yerine de Millet Bahçesi yapma çalışmalarımız sürüyor. Ama yetmez. Millet Bahçesinin bir köşesine de inşallah bin metrekarelik bir millet kıraathanesi yapacağız. Bu CHP'liler var ya ben Millet Kıraathanesi diyorum, onlar kumarhane anlıyor. Ama bunlar yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma yeridir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta bunlar olacak. Her tür hizmet olacak. Benim gençlerim de oraya gelecekler ve orada derslerini çalışacaklar. İşte biz Hizmet Belediyeciliği diyoruz. Şehrinizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ne kadar destek verdik biliyor musunuz? 1,1 katrilyon destek verdik. Sağlıkta 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Milas'taki hastane bitmek üzere. Büyükşehir Belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Bodrum'da müteahhitten kaynaklanan sebep ile gecikme yaşandı. Bunu da çözüyoruz. Marmaris'e de 150 yataklı bir hastane kazandırmak için çalışıyoruz. Yer tahsisi yapıldı, projesi çiziliyor. 46 tarihi eserimizi restore ederek hizmete sunduk. 'Şu Köyceğiz'in yolları, kaldır Ayşem kolları, bizim için yapılmış şu Muğla'nın yolları.' Evet biz de bu türküde olduğu gibi sizin için yollar yaptık. Ulaşımda 79 senede 98 kilometre yol yapmışlar. 16 senede bunun üzerine 450 kilometreye çıkardık bu uzunluğu. 98'den 450'ye. Farkımız bu. Milas- Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yeni dış hatlar terminali yaparak modernize ettik. Milas Bodrum yolcu trafiği 1 milyon 599 bin iken 4 milyon 186 bine çıkardık. Nereden nereye? Ören ve Turgutreis Yat Limanlarını tamamlayıp şehrimize kazandırdık. Geçen yıl Muğla'ya yerli yabancı 4,5 milyon turist geldi. 6 baraj inşaat ettik. İçme suyu yatırımları Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin işidir. Baktık iş çıkmıyor. Muğla susuzluktan kavrulmaya başlıyor, hemen devreye girdik. Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak Sandras İçme Suyu projesine bu yıl başlıyoruz. 86 bin dekar alanı sulamaya açtık. 11 sulama tesisi tamamlandığında 139 bin dekar alanı daha suyla buluşturacağız. Şimdi de Akgedik Barajı'ndan aldığımız suyu isale hattı ile Milas'a vereceğiz. Alt yapılar yıllardır CHP'li belediyelerce yapılmadığı için yıllarca sel baskınlarına maruz kaldı. Bodrum'u AK Parti Belediyeciliği ile buluşturalım. Bodrum'a yeni bir nefes aldıralım. Bunlar lafa gelince çevreciliği dilinden düşürmezler. Bizim yaptıklarımız dünya çapında övgü topluyor. Pek çok konuda dünyada çevrecilikte örnek gösteriliyoruz. Son 17 yılda Muğlalı çiftçilerimize 1,3 katrilyon tarımsal destek verdik. Muğla'daki 105 bin iş yerimizi 1,3 katrilyon tutarında SGK pirim desteği ile destekledik. Menteşe, Yatağan ve Ula'ya doğalgaz geldi. Diğer ilçelere de gelecek. Milas'a da geleceğini buradan müjde vermek istiyorum. Bu çileleri bitirelim. Ama CHP zihniyeti bunları bitiremez. Ben İstanbul'u hava kirliliği ve çöp dağları ile aldım. Kimdi Belediye Başkanı? CHP'li. 39 kardeşimiz çöplükte öldü. Şimdi İstanbul'da doğalgaz kullanan ev sayısı 6,5 milyona ulaştı. 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi, gönül işi' diyor muyuz? Muğla 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor mu? Muğla 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek veriyor mu? Muğla 31 Mart'ta destek yazıyor muyuz? Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gidilmedik yer bırakmayacağız. 31 Mart akşamı Büyükşehir ve ilçeleri ile müjdeli haberler bekliyorum. Türkiye'de iki ittifak var. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, diğer tarafta 'zillet ittifakı' var. Bu ittifakların neyi temsil ettiklerini bakarak karar verilecek. Kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında duramıyorlar. Parti amblemlerini saklayarak birlikteliklerini saklayamazlar. Halbuki CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız ortada. Biz sizi sesinizden tanırız. HDP'nin nerelerde kimi desteklediğini bizim milletimiz de biliyor. Ne diyorlar 'AK Parti ve MHP ittifakının kaybedeceği yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz.'" dedi."SENDE O YÜREK VAR MI YA"Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim. Haber gelince hemen eşim, damadım, kızım torunlarım buradan hareket ettik. Son ana kadar pilota nereye ineceğimizi söylemedim. Son anda söyledim. Saat 01.15 gece. Sonradan öğrendim. Yüz binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. 23.15'te de Bay Kemal oraya gelmiş. FETÖ'cülerin koruması altında Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. Utanmadan diyor ki, 'benim haberim olsaydı ben de orada beklerdim.' Sende o yürek var mı ya. Sen olamazsın, sen ürkeksin, sen korkaksın, sende o yürek yok. Bu kadar seçime girdi, her seçimi kaybediyor. Adam o koltuğa acayip yapışmış. Bir başka ülkede olsa, bu kadar mağlubiyetten sonra koltukta durmazlar. Cumhur İttifakını 15 Temmuz'da sokaklarda meydanlarda kurduk biz. 7 Ağustos Yenikapı buluşması. O beyefendiyi de davet ettim. Cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söyledi. Ne olduysa o akşam gelmeye karar verdi. Daha sonra da 7 Ağustos'taki o ruhu reddetti. Cumhur İttifakını mecliste hukuki dayanağa kavuşturduk. Pazara kadar değil, mezara kadar devam ettireceğiz. Belki onlar kendi ittifaklarını ne için kurduklarını, hangi pazarlıklarla bir araya geldiklerini söyleyemiyorlar. Bunları Kandil ve teröristler destekliyor. Yakalanan teröristler itiraf ediyor. Buna rağmen zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının içinde boğulmuş durumda. Zillet ittifakının adaylarının içinde 12 Eylül darbecilerinin celladının babasını yere göğe sığdıramayanlar var. Güvenlik güçlerimiz bölücü terör örgütünün kendi aralarında konuşmalarını ve 31 Mart'ta zillet ittifakının başarılı olması için yaptıkları konuşmaları tespit etti 31 Mart'ın kimin için ne anlam ifade ettiğini görüyorsunuz. Milletimiz tüm bunları görüyor. 31 Mart'ta Cumhur İttifakını tüm Türkiye'de rekor bir oyla sandıktan çıkacağına ben inanıyorum. Bu millet kurulan tuzakları, sinsice oynanan oyunları bozacaktır."