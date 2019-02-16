Biz Tasarlarız Siz Keyfini Sürün: Cemal Sandalye ve Masa

Cemal Sandelye ve Masa firması yetkilisi Mahmut Sökerel, "Cemal Sandalye 1975 yılında kuruldu.Amcamız Cemal Sökerel tarafından temelleri atıldı. Biz bir aile şirketi olarak sektörde hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz bayrağı aile büyüklerinden aldık şimdi kendi çocuklarımıza daha güçlü devretmek için mücadele ediyoruz. Ağırlıklı olarak masa-sandalye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Ahşap ürünlerimiz var ithalat ve ihracat olarak yolumuza devam ediyoruz.Bölgemizde aranan markalar haline girmeyi başardık." dedi

"EMİN ADIMLARLA BÜYÜYORUZ"

Sökerel, "İşletmemiz her geçen gün büyüyor. Bölgemizde istihdam yaratıyoruz. Tüm çalışanlarımızla bir aile gibi ilişkilerimizi yürütüyoruz bu da bizi daha emin adımlarla büyütüyor. Dünyanın farklı ülkelerine ulaşabilmek adına fuarları kaçırmıyoruz ve ihracatımızı büyütmek için mücadele ediyoruz. Bizden talepler oluyor emin adımlarla istediğimiz yola doğru ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

"ÜRETİM ARTACAK, SATIŞLAR ARTACAK"

Mahmut Sökerel, "Büyük bir fabrika kuruyoruz. Onu bitirdikten sonra üretimlerimiz artacak buna paralel olarak bizim satışlarımız da artacak ve biz de büyümeye bölgemize, ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. İstanbul'da bir distribütörlük kurmak istiyoruz. Avrupa'da distribütörlük kurmak istiyoruz. Tabi bunlar zaman alacak işler. Bizde sabırla çalışıp hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.