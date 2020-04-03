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"Biz varsak eğlence bitmez" diyerek parti yapan gençlere ceza

"Biz varsak eğlence bitmez" diyerek parti yapan gençlere ceza Korona salgınını hiçe sayıp otelde parti yaptılar İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde yasak olmasına rağmen parti düzenleyen gençler, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

03.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:55
"Biz varsak eğlence bitmez" diyerek parti yapan gençlere ceza
Korona salgınını hiçe sayıp otelde parti yaptılar
İZMİR - İzmir 'in Konak ilçesinde bir otelde yasak olmasına rağmen parti düzenleyen gençler, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri otele baskın düzenlerken hem otel sahibine hem de gençlere cezai işlem uygulandı.
Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de 356 kişinin ölümüne sebep olan korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında eğlence mekanları ve kafeler geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Tüm yurtta vatandaşlara evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılar yapılırken, İzmir'de bir grup genç çağrıları hiçe sayarak bir otelde parti düzenledi. Alınan bilgiye göre olay, geçen çarşamba günü Alsancak semtinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin restoran katında toplanan 9 kişilik genç grup, müzik ve alkol eşliğinde parti verdi. Partiye katılan gençlerden birisi de sosyal medya hesabında o anları paylaştı.
"Biz varsak eğlence bitmez"
Partiye katılan kişilerden biri olan şahıs sosyal medya hesabında o anları "Biz varsak eğlence bitmez" ve "Eğlence istenirse otel de kapatılır" yazarak paylaştı. Sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çeken görüntülerin üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve otele baskın düzenledi.
Otel sahibine de gençlere de cezai işlem uygulandı
Polisin otele baskın düzenlemesinin ardından parti yarıda kesilirken, otel yetkilisi M.G.'ye Türk Ceza Kanunu 195. maddesi gereğince 'Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılık' suçundan işlem yapıldı. Partiye katılan 9 gence de kabahatler kanununa aykırılık nedeniyle ceza kesildi.
Otelden açıklama yapıldı
Öte yandan otelden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olayın gerçek yüzü sosyal mesafe kuralları korunarak bir saat aralığında küçük bir pasta kutlamasıdır. Restoranımız kapalı olup sadece oda servisi olarak hizmet veriyoruz" sözlerine yer verildi.
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’Biz varsak eğlence bitmez’ diyerek parti yapan gençlere ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Konak, 3. Sayfa

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"Biz varsak eğlence bitmez" diyerek parti yapan gençlere ceza
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