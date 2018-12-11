Bize Düşen İyi Çalışıp, İyi Gayret Edip Bu Ülkeyi Daha Yaşanılır Hale Getirmemizdir"

Emniyet Genel Müdürlüğü
, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
tarafından düzenlenen eğitim semineri Afyonkarahisar
'ın ev sahipliğinde başladı.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, eğitimde yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar bir kısmınız terörde, bir kısmınız istihbaratta, bir kısmınızsa diğer bölümlerde çalıştınız. Tabii bu görevleri yaparken öncelikle problemin içeriğini, çözüme ulaştırma yolunu ve kurallara uyulup uyulmadığını iyi kontrol etmek gerekir." dedi.
"En önemlisi rehberiniz kurallar olmalı ve ona yeterince uyuluyor mu, uyulmuyor mu bunu iyi bir şekilde denetlemeniz gerekir." diyen Tutulmaz, şöyle devam etti:
"Değerli arkadaşlar, bulunduğumuz coğrafya bizleri daha büyük yükümlülüklere zorunlu hale getiriyor. Emniyet teşkilatının önemli yerlerinde bulunarak buralara geldiniz ve inşallah bundan sonra da yine daha iyi yönetici kademelerinde, daha üst makamlarda bulunacaksınız. Bizlerin kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım ve geleceğe bu toplumu çok iyi hazırlamamız lazım. Bize düşen iyi çalışıp, iyi gayret edip bu ülkeyi daha yaşanılır hale getirmemizdir. Artık yeni bir döneme daha giriyorsunuz. Bu dönemin rahatlığı da vardır, sıkıntıları da vardır. Bu dönem inşallah gönlünüzce iyi bir şekilde geçirir ve daha iyi makamlara, daha iyi mevkilere hazırlanırsınız."
Programa, Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik
, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı
, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız
ile seminer için kente gelen emniyet mensupları katıldı.
Mustafa Tutulmaz,Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü,Afyonkarahisar
11 Aralık 2018 Salı 14:58