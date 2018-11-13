13 Kasım 2018 Salı 16:53



13 Kasım 2018 Salı 16:53

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerin, ailelerin kendilerine emanet ettiği melekler olduğunu ifade ederek, "Kız ya da erkek, çocukları aileler bize teslim ediyorlar. Bu pırlanta gibi çocuklarımıza eğitim aldıkları alanlarda çıraklığını yaptırmamız lazım. Bize emanet melekleri geleceğe hazırlamak görevimiz. Tecrübelerden yararlanmaları gerekiyor." dedi.AÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Prof. Dr. Çomaklı, gittiği her yerde, öğrencilerin alanlarıyla ilgili sektörün tozunu yutmasını istediğini söylediğini anımsattı."Örneğin 'İşletme ya da maliye bölümü öğrencilerini organize sanayiye gönderip, hiç olmazsa evrak nasıl taşınır, iş disiplini nasıl olur, bunu görsünler.' derdim." ifadesini kullanan Çomaklı, şöyle devam etti:"İletişim ve bazı diğer ilgili fakültelerdeki öğrencilerimiz için de yerel basından yararlanabilmeleri adına bir alan açıp, kampüste etkinlik düzenlemek istiyoruz. Yerel basın mensuplarından yararlanmak istiyoruz. Yereli görmeden ulusala çıktığın zaman öğrenci, birçok aşamadan tekrar tekrar geçmek durumunda kalıyor. Halbuki yerel basın çıraklık merkezi gibi. Öğrencilerimize nasıl toz yutturacağız bu alanda, üstatlar ne verebilir, onun arayışı içindeyiz. Öğrenciler genelde kendiliğinden talep oluşturmuyor. Öğrencilerimiz ailelerin bizlere emanet ettiği meleklerdir. Kız ya da erkek, çocukları aileler bize teslim ediyorlar. Bu pırlanta gibi çocuklarımıza eğitim aldıkları alanlarda çıraklığını yaptırmamız lazım. Bize emanet melekleri geleceğe hazırlamak görevimiz. Tecrübelerden yararlanmaları gerekiyor. Bunun arasında basın da yer alıyor. Yerel basınla beyin fırtınaları yapacağız. Beraber olacağımız bir platform yaratacağız."Prof. Dr. Çomaklı, ikinci ajandası bulunmadığını, görevini en iyi şekilde yapmak için gayret gösterdiğini belirterek, "Çok güzel işler çıkınca içim kıpır kıpır oluyor. Çünkü elimizde Anadolu Üniversitesi gibi büyük bir eğitim kurumu var. Muazzam bir kurum. Bunu değerlendirmezsek bize millet de sorar, inancım gereği Allah da sorar. 'Böyle bir imkanınız var niye bunu yapmadınız?' diye. Kaldı ki milletin vergileriyle maaş alıyorum. Bunun hesabını vermesi zordur. Güzel bir imkanımız var. Bunları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." yorumunu yaptı.